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Acidente entre caminhão e carreta deixa veículo destruído em Jacarezinho

Caminhão colidiu com a traseira da carreta no trecho da BR-153 que dá acesso ao trevo do aeroporto

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
29/05/2026 às 09h02
Acidente entre caminhão e carreta deixa veículo destruído em Jacarezinho
Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (29). Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (29) em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. A colisão, envolvendo um caminhão e uma carreta, deixou um dos veículos destruído na BR-153.

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De acordo com informações do portal Tabajara Notícias, tanto o caminhão quanto a carreta seguiam no mesmo sentido, quando o motorista do caminhão, apesar da baixa velocidade, não conseguiu frear e colidiu com a traseira da carreta.

Ainda conforme apurações do portal, o motorista teria tentado frear, e chegou a pensar em desviar para evitar a colisão, mas viu que haviam outros veículos no sentido contrário.

Com o impacto, a cabine do caminhão ficou destruída, e felizmente o motorista saiu sem ferimentos.

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Equipes da EPR Litoral Pioneiro prestaram socorro e organizam a pista, que está parcialmente interditada até o momento.

As causas do acidente devem ser apuradas.

Foto: EPR Litoral Pioneiro
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