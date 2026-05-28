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Após agredir Mayara, Aline Mineiro diz que não se arrepende: “Tentou me matar no reality”

Em exclusividade ao portal LeoDias, influenciadora afirmou que não se arrepende da confusão e alegou ter sido agredida pela rival durante o reality

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
28/05/2026 às 13h56
Após agredir Mayara, Aline Mineiro diz que não se arrepende: “Tentou me matar no reality”
Aline Mineiro e Mayara Cardoso. Fotos: Reprodução/ Instagram

Após a troca de agressões durante a coletiva de imprensa do “De Férias com o Ex: Diretoria”, realizada na noite desta quarta-feira (27/5), em São Paulo, Aline Mineiro se pronunciou com exclusividade ao portal LeoDias sobre a confusão envolvendo Mayara Cardoso. Segundo a influenciadora, a confusão teria sido consequência de situações vividas dentro do reality show, e ela afirmou não estar arrependida da reação.

Em conversa com a reportagem, Aline disse que viveu uma situação “muito desagradável” durante as gravações do programa e afirmou ter sido “covardemente agredida” pela rival dentro do confinamento. “Ela tentou me matar no programa e foi expulsa”, revelou a influenciadora, sem dar mais detalhes sobre o ocorrido. Aline ainda afirmou que o público entenderá a gravidade da situação quando os episódios forem exibidos.

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“Eu não tive sangue de barata, nem sou espiritualizada o suficiente para aqui fora deixar isso pra lá. Então, digamos que isso foi só um acerto de contas”, declarou. A influenciadora ainda reforçou que não se arrepende da atitude e afirmou acreditar que receberá apoio do público após a exibição do programa.

A equipe do portal LeoDias acompanhava a coletiva no momento em que a situação saiu do controle. Aline e Mayara, que já haviam protagonizado desentendimentos durante edição passada do programa, trocaram provocações ao longo do evento até que a discussão evoluiu para agressão física. Após o episódio, Aline Mineiro foi convidada a se retirar do local.

Fonte original Portal Leo Dias.

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