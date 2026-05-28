Câmara de Ibaiti faz homenagem ao centenário da Diocese de Jacarezinho

Redação - Folha Extra

IBAITI - A Câmara Municipal de Ibaiti aprovou uma Moção de Aplauso em homenagem à Diocese de Jacarezinho pelos 100 anos de sua criação, celebrados no período de 1926 a 2026. A homenagem também inclui a marca do centenário da posse do primeiro bispo da Diocese, registrada em 1927.

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A iniciativa do Legislativo municipal reconhece a trajetória histórica da Diocese de Jacarezinho ao longo de um século de atuação religiosa e social no Norte Pioneiro do Paraná. A instituição católica tem presença em diversos municípios da região, com ações voltadas à evangelização, à organização de comunidades e ao desenvolvimento humano e social.

A Moção de Aplauso destaca o papel da Diocese na formação de comunidades paroquiais e no acompanhamento de atividades pastorais ao longo das décadas. A homenagem foi aprovada pelos vereadores de Ibaiti e registrada como reconhecimento institucional à atuação da entidade religiosa.

A Diocese de Jacarezinho foi criada no início do século XX e, desde então, passou por diferentes fases de expansão e reorganização pastoral, acompanhando o crescimento populacional e a consolidação dos municípios do Norte Pioneiro. A posse de seu primeiro bispo, em 1927, marcou o início da estruturação administrativa e eclesiástica da instituição na região.

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Ao longo de sua história, a Diocese mantém atividades ligadas à educação religiosa, assistência social e ações comunitárias em parceria com paróquias e movimentos pastorais. Sua atuação abrange municípios do Norte Pioneiro, com presença em áreas urbanas e rurais.

A Moção de Aplauso aprovada pela Câmara de Ibaiti integra as ações de reconhecimento institucional promovidas pelo Legislativo municipal a entidades e organizações com atuação relevante no município e na região. A homenagem reforça o registro do centenário da Diocese de Jacarezinho no calendário histórico e religioso do Paraná.