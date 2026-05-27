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Duplicação da BR-153 avança com nova ponte entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina

Ponte sobre o Rio Ubá mostra progresso das obras que contam com criação de marginais, ciclovias, retornos, viadutos e trevos para reconfigurar a circulação urbana entre as cidades

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
27/05/2026 às 14h31
Duplicação da BR-153 avança com nova ponte entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina
Foto: EPR Litoral Pioneiro

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - As obras de duplicação entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, estão avançando com a construção da nova ponte sobre o Rio Ubá, na BR-153. A obra é tocada pela EPR Litoral Pioneiro dentro do Lote 2 da nova concessão, organizada pelo Governo do Estado e governo federal e que prevê mais de R$ 60 bilhões em novas obras ao longo dos próximos 30 anos.

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A nova ponte, localizada no km 33 da BR-153, em Santo Antônio da Platina, já ganha pilares. Ela terá 130 metros de extensão, 21 metros de largura e 4 faixas para circulação de veículos – duas em cada sentido da rodovia –, além da estrutura reforçada para comportar com segurança o fluxo intenso. O trabalho da concessionária compreende também os acessos ao dispositivo, que serão revitalizados, com correção do traçado conforme as normas de segurança.

O trabalho envolve cerca de 20 colaboradores diretos no canteiro de obras, além dos times de apoio, produção externa, controle tecnológico, fiscalização e gestão. As equipes atuam na fundação na produção das vigas de apoio da nova estrutura, para então serem realizadas as operações de içamentos. No momento não há impacto no fluxo de veículos.

A duplicação da rodovia começou em novembro de 2025. Com um investimento de quase R$ 600 milhões, a intervenção vai beneficiar cerca de 50 quilômetros da rodovia. A duplicação dará uma nova configuração à circulação urbana e rural entre os dois municípios. O projeto prevê 5,62 quilômetros de vias marginais, 2,06 quilômetros de ciclovias, 11 dispositivos de retorno em desnível, 6 retornos em nível, 5 pontes, 4 trevos e 19 viadutos. Serão aplicadas 180 mil toneladas de pavimentação asfáltica ao longo do trecho. Mais de 1.200 empregos diretos serão gerados.

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A BR-153 cumpre papel fundamental no deslocamento entre cidades como Jacarezinho, referência regional em saúde, e Santo Antônio da Platina, polo comercial e de serviços, além de ser corredor estratégico para quem segue em direção à divisa do Estado ou utiliza a rota para acessar Joaquim Távora e municípios vizinhos. O contrato prevê que, até o sétimo ano de concessão, o trecho administrado pela EPR Litoral Pioneiro também receba investimentos para duplicações e ampliações de capacidade na BR-369 e na PR-092.

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