Duplicação da BR-153 avança com nova ponte entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - As obras de duplicação entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, estão avançando com a construção da nova ponte sobre o Rio Ubá, na BR-153. A obra é tocada pela EPR Litoral Pioneiro dentro do Lote 2 da nova concessão, organizada pelo Governo do Estado e governo federal e que prevê mais de R$ 60 bilhões em novas obras ao longo dos próximos 30 anos.

Continua após a publicidade

A nova ponte, localizada no km 33 da BR-153, em Santo Antônio da Platina, já ganha pilares. Ela terá 130 metros de extensão, 21 metros de largura e 4 faixas para circulação de veículos – duas em cada sentido da rodovia –, além da estrutura reforçada para comportar com segurança o fluxo intenso. O trabalho da concessionária compreende também os acessos ao dispositivo, que serão revitalizados, com correção do traçado conforme as normas de segurança.

O trabalho envolve cerca de 20 colaboradores diretos no canteiro de obras, além dos times de apoio, produção externa, controle tecnológico, fiscalização e gestão. As equipes atuam na fundação na produção das vigas de apoio da nova estrutura, para então serem realizadas as operações de içamentos. No momento não há impacto no fluxo de veículos.

A duplicação da rodovia começou em novembro de 2025. Com um investimento de quase R$ 600 milhões, a intervenção vai beneficiar cerca de 50 quilômetros da rodovia. A duplicação dará uma nova configuração à circulação urbana e rural entre os dois municípios. O projeto prevê 5,62 quilômetros de vias marginais, 2,06 quilômetros de ciclovias, 11 dispositivos de retorno em desnível, 6 retornos em nível, 5 pontes, 4 trevos e 19 viadutos. Serão aplicadas 180 mil toneladas de pavimentação asfáltica ao longo do trecho. Mais de 1.200 empregos diretos serão gerados.

Continua após a publicidade

A BR-153 cumpre papel fundamental no deslocamento entre cidades como Jacarezinho, referência regional em saúde, e Santo Antônio da Platina, polo comercial e de serviços, além de ser corredor estratégico para quem segue em direção à divisa do Estado ou utiliza a rota para acessar Joaquim Távora e municípios vizinhos. O contrato prevê que, até o sétimo ano de concessão, o trecho administrado pela EPR Litoral Pioneiro também receba investimentos para duplicações e ampliações de capacidade na BR-369 e na PR-092.