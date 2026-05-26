Causa da morte do fisiculturista Gabriel Ganley é revelada; jovem de 22 anos foi encontrado morto

Causa da morte de Gabriel Ganley foi divulgada antes do velório, na última segunda (25). Foto: Reprodução/Instagram

A causa da morte do fisiculturista Gabriel Ganley, de 22 anos, foi revelada na última segunda-feira (25). O jovem foi encontrado morto dentro de casa no último sábado (23), em São Paulo, após familiares e amigos relatarem dificuldade em contato por alguns dias.

Antes do velório, o atestado de óbito revelou que a causa da morte de Gabriel Ganley foi cardiomiopatia hipertrófica, uma condição cardíaca caracterizada pelo espessamento do músculo do coração.

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A alteração pode comprometer o funcionamento adequado do órgão. Com o aumento da rigidez das paredes cardíacas, há maior risco de arritmias graves e até parada cardíaca, especialmente durante esforços físicos intensos.

A causa é considerada uma das principais causas de morte súbita entre atletas com menos de 35 anos. A doença pode ter origem genética, mas também pode estar associada a fatores externos, como o uso de substâncias hormonais.

Causa da morte do fisiculturista Gabriel Ganley é revelada; sintomas da doença podem passar despercebidos

Embora nem sempre apresente sinais claros, a condição pode se manifestar em situações de esforço. Entre os sintomas mais comuns estão:

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· Desmaios (síncope)

· Dor no peito Falta de ar

· Palpitações ou batimentos irregulares

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Em muitos casos, no entanto, a primeira manifestação pode ser justamente um evento grave, como a parada cardíaca.

Quem era Gabriel Ganley?

Gabriel Ganley era natural do Rio de Janeiro, e chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar a rotina de treinos, alimentação e estilo de vida voltado ao fisiculturismo. Ao todo, o jovem acumulava 1,7 milhão de seguidores no Instagram e quase 400 mil inscritos no YouTube.

Meses antes de falecer, Ganley, havia desabafado sobre o uso de anabolizantes em um podcast. A fala de Ganley, feita no Flow Podcast, viralizou como uma espécie de “premonição” do fisiculturista.

“O efeito negativo [do uso de anabolizantes] é a longo prazo. É problema de coração, fígado. O verdadeiro ‘BO’ é você saber que tá encurtando dez anos de vida. Eu tenho essa consciência, eu sei que quero seguir uma carreira que vai encurtar dez, 15 anos, da minha vida”, declarou Ganley.

O desabafo também foi seguido de uma preocupação do influenciador. Segundo ele, era de seu desejo ser pai, mas lamentava que a vida no fisiculturismo pudesse privá-lo de um convívio maior com os filhos.

Fonte original Portal Banda B.