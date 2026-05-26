Bombeiros resgatam segunda vítima de soterramento em Jacarezinho

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
JACAREZINHO - Os dois trabalhadores soterrados durante uma obra de galerias pluviais em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, foram resgatados pelas equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (26). O acidente aconteceu por volta das 16h30, na rua Professor Arlindo Bessa.
De acordo com as informações atualizadas, os operários trabalhavam na instalação de uma galeria pluvial quando houve um desmoronamento de terra. Um dos trabalhadores teve a perna presa e foi retirado primeiro pelas equipes de resgate, sendo encaminhado para atendimento médico.
O segundo trabalhador ficou soterrado da cintura para baixo e mobilizou uma operação mais delicada do Corpo de Bombeiros. Após o trabalho das equipes, ele também foi socorrido e levado para atendimento hospitalar.
As duas vítimas sofreram ferimentos, mas estavam conscientes durante o atendimento, segundo as informações repassadas no local.
A ocorrência mobilizou equipes de resgate, chamou a atenção de moradores da região e provocou intensa movimentação de viaturas durante toda a tarde.
As causas do desmoronamento deverão ser apuradas.