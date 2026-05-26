Bombeiros resgatam segunda vítima de soterramento em Jacarezinho

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Os dois trabalhadores soterrados durante uma obra de galerias pluviais em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, foram resgatados pelas equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (26). O acidente aconteceu por volta das 16h30, na rua Professor Arlindo Bessa.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações atualizadas, os operários trabalhavam na instalação de uma galeria pluvial quando houve um desmoronamento de terra. Um dos trabalhadores teve a perna presa e foi retirado primeiro pelas equipes de resgate, sendo encaminhado para atendimento médico.

O segundo trabalhador ficou soterrado da cintura para baixo e mobilizou uma operação mais delicada do Corpo de Bombeiros. Após o trabalho das equipes, ele também foi socorrido e levado para atendimento hospitalar.

As duas vítimas sofreram ferimentos, mas estavam conscientes durante o atendimento, segundo as informações repassadas no local.

Continua após a publicidade

A ocorrência mobilizou equipes de resgate, chamou a atenção de moradores da região e provocou intensa movimentação de viaturas durante toda a tarde.

As causas do desmoronamento deverão ser apuradas.