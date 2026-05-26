Trabalhador é resgatado e outro segue soterrado em obra de Jacarezinho

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
JACAREZINHO - Um grave acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (26), em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Dois trabalhadores ficaram soterrados enquanto realizavam uma obra de galerias pluviais na rua Professor Arlindo Bessa, por volta das 16h30.
Segundo as informações apuradas pelo portal Tabajara Notícias, os trabalhadores atuavam dentro da escavação quando houve o desmoronamento de terra. Um dos operários teve a perna presa e foi retirado pelas equipes de resgate. Ele recebeu atendimento ainda no local e foi encaminhado ao hospital.
O segundo trabalhador ficou soterrado da cintura para baixo e continuava recebendo atendimento das equipes de socorro durante o resgate. Apesar da gravidade da ocorrência, as informações iniciais apontam que os dois trabalhadores estão bem.
O acidente aconteceu na altura do número 800 da via e mobilizou rapidamente equipes do Corpo de Bombeiros, além de outros profissionais de emergência.
Moradores da região relataram intensa movimentação de viaturas e equipes de socorro desde o fim da tarde.
A Folha acompanha a ocorrência e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.