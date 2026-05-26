Trabalhador é resgatado e outro segue soterrado em obra de Jacarezinho

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Um grave acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (26), em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Dois trabalhadores ficaram soterrados enquanto realizavam uma obra de galerias pluviais na rua Professor Arlindo Bessa, por volta das 16h30.

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Segundo as informações apuradas pelo portal Tabajara Notícias, os trabalhadores atuavam dentro da escavação quando houve o desmoronamento de terra. Um dos operários teve a perna presa e foi retirado pelas equipes de resgate. Ele recebeu atendimento ainda no local e foi encaminhado ao hospital.

O segundo trabalhador ficou soterrado da cintura para baixo e continuava recebendo atendimento das equipes de socorro durante o resgate. Apesar da gravidade da ocorrência, as informações iniciais apontam que os dois trabalhadores estão bem.

O acidente aconteceu na altura do número 800 da via e mobilizou rapidamente equipes do Corpo de Bombeiros, além de outros profissionais de emergência.

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Moradores da região relataram intensa movimentação de viaturas e equipes de socorro desde o fim da tarde.

A Folha acompanha a ocorrência e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.