Vítimas soterradas mobilizam resgate em Jacarezinho

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - O Corpo de Bombeiros está atendendo uma ocorrência grave em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Na tarde desta terça-feira (26), duas vítimas foram soterradas na rua Professor Arlindo Bessa, e mobilizam as equipes de resgate.

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Até o momento, as informações repassadas oficialmente são de que o acidente aconteceu no endereço de número 800, mas não foram divulgados detalhes sobre como aconteceu. O estado de saúde das vítimas também não foi divulgado até o fechamento desta publicação.

Moradores disseram ter ouvido movimentação dos bombeiros por volta das 16h30.

A Folha seguirá acompanhando as atualizações para trazer novas informações a qualquer momento.