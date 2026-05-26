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Arapoti inicia consultas do programa “Bons Olhos Paraná”

Iniciativa do governo do Estado tem como objetivo promover atendimento oftalmológico gratuito para os alunos da rede pública

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
26/05/2026 às 15h06
Arapoti inicia consultas do programa “Bons Olhos Paraná”
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O município de Arapoti iniciou nesta segunda-feira (25) as triagens do programa “Bons Olhos Paraná”, iniciativa do Governo do Estado voltada ao atendimento oftalmológico gratuito para estudantes da rede pública. A ação conta com parceria entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Família e a Prefeitura Municipal.

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O início dos atendimentos foi acompanhado pelo prefeito Irani Barros, pela secretária de Assistência Social, Débora Campos, e pela secretária de Educação, Mayara Ferreira Cruz. O programa deve atender mais de 5 mil alunos, com idade entre 6 e 17 anos, matriculados em escolas municipais, estaduais e na APAE.

As instituições de ensino são responsáveis pelo encaminhamento dos estudantes ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Central, onde estão sendo realizadas as avaliações de acuidade visual. As triagens seguem até a próxima quarta-feira (3/6) e fazem parte da etapa inicial do programa no município.

O “Bons Olhos Paraná” prevê atendimento gratuito em todas as etapas do processo, incluindo triagens, exames oftalmológicos especializados e a entrega de óculos de grau para os estudantes que apresentarem necessidade de correção visual.

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Para a realização dos atendimentos, é necessária a autorização dos pais ou responsáveis legais. O documento é enviado pelas instituições de ensino e deve ser assinado para garantir a participação dos alunos no programa. A medida é exigida como parte do protocolo de atendimento e organização das etapas de triagem.

Arapoti está entre os primeiros municípios do Estado a receber a nova base do programa, que tem como objetivo ampliar o acesso à saúde ocular entre crianças e adolescentes da rede pública. As ações integram políticas de prevenção e diagnóstico precoce de problemas de visão em idade escolar.

O programa é executado em articulação com as secretarias municipais e estaduais envolvidas, com foco no atendimento descentralizado e na identificação de estudantes que necessitam de acompanhamento oftalmológico e uso de correção visual.

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Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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