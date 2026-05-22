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Encontro tropeiro em Jaguariaíva deve reunir comitivas de várias cidades do Paraná

Evento celebra tradição tropeira no 5º Encontro da Santa do Paredão

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO
22/05/2026 às 14h52
Encontro tropeiro em Jaguariaíva deve reunir comitivas de várias cidades do Paraná
Comitivas de outras cidades deverão chegar na Santa do Paredão, no Sertão de Jaguariaíva. Foto Divulgação

Conhecida como um dos principais berços da cultura tropeira no Paraná, Jaguariaíva será novamente palco de uma das mais tradicionais celebrações campeiras dos Campos Gerais. No próximo dia 31 de maio, o município recebe o 5º Encontro Tropeiros da Santa do Paredão, evento que reúne cavaleiros, comitivas e famílias em uma programação marcada pela fé, pela preservação histórica e pela valorização das raízes culturais da região.

Promovido pelo Clube dos Tropeiros Alma Sem Fronteira, o encontro se consolidou como um importante símbolo da identidade rural jaguariaivense, reforçando o papel histórico da cidade nas antigas rotas tropeiras que ajudaram a construir o Sul do Brasil.

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A programação começa às 8h, com a recepção das comitivas no Bosque do Tropeiro, localizado no Parque Ambiental Rui Cunha. Na sequência, os participantes serão recepcionados com um tradicional café tropeiro e apresentação cultural do cancioneiro da Rota dos Tropeiros, Silvestre Alves. Às 9h acontece a bênção dos tropeiros e o início da cavalgada que percorrerá aproximadamente 23 quilômetros até a tradicional Santa do Paredão.

Mais do que um evento cultural, o encontro representa a preservação de uma herança histórica profundamente ligada à formação de Jaguariaíva. Durante os séculos XVIII e XIX, o município tornou-se passagem estratégica das tropas que transportavam mercadorias entre o Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Os tropeiros ajudaram a impulsionar o desenvolvimento econômico da região e deixaram marcas que permanecem presentes na cultura, na culinária e nas tradições locais.

“Os objetivos do encontro tropeiro são preservar a cultura tropeira, valorizar a cultura tropeira na nossa região dos Campos Gerais e fortalecer cada vez mais essas raízes. A Santa do Paredão é um local antigo, referência de fé e religiosidade do homem tropeiro”

O presidente do Clube dos Tropeiros Alma Sem Fronteira, Vinicius Nadal de Masi, destacou que Jaguariaíva possui uma ligação histórica com o tropeirismo e que o encontro busca justamente fortalecer essa identidade junto às novas gerações.

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“Os objetivos do encontro tropeiro são preservar a cultura tropeira, valorizar a cultura tropeira na nossa região dos Campos Gerais e fortalecer cada vez mais essas raízes. A Santa do Paredão é um local antigo, referência de fé e religiosidade do homem tropeiro”, afirmou.

Entre os destaques da programação está a tradicional prova de traia antiga, competição que valoriza colecionadores de montarias, arreios e equipamentos históricos utilizados pelos tropeiros ao longo dos anos. A atividade se tornou uma das atrações mais aguardadas do encontro por preservar detalhes autênticos da cultura campeira regional.

“Vai ter a prova de traia, que é uma maneira da gente valorizar, resgatar e mostrar os colecionadores de montarias antigas da nossa região”, explicou Vinicius.

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Além das atividades culturais e religiosas, o encontro contará com premiações especiais para incentivar a participação das comitivas, incluindo categorias como comitiva mais distante, comitiva mais numerosa, tropeiro mais experiente, tropeiro mais novo, tropeira mais experiente e tropeira mais nova.

“Algumas comitivas, por exemplo, de Quatiguá, vão sair três dias antes para chegar na Santa do Paredão e prestigiar o encontro”

O espírito de devoção também chama atenção. Algumas comitivas devem enfrentar dias de viagem até Jaguariaíva apenas para participar da bênção na Santa do Paredão.

“Algumas comitivas, por exemplo, de Quatiguá, vão sair três dias antes para chegar na Santa do Paredão e prestigiar o encontro”, contou o presidente do clube.

A chegada das comitivas ao mirante da Santa está prevista para o início da tarde, em um momento que une fé, tradição e orgulho das origens tropeiras.

Além de preservar a memória cultural, o evento também fortalece o turismo rural e movimenta a economia de Jaguariaíva, atraindo visitantes de diversas cidades dos Campos Gerais e do Norte Pioneiro. A expectativa da organização é ampliar ainda mais a participação nesta edição e consolidar o município como referência estadual na preservação da cultura tropeira.

 

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