Chegada de avião reunia moradores e marcava a modernidade em Jacarezinho nos anos 1940

Moradores de diferentes bairros seguiam até o antigo campo de aviação da cidade para acompanhar de perto os pousos e decolagens das aeronaves que cortavam os céus do Norte Pioneiro. Foto: Dr. Celso Antônio Rossi (in memoriam).

Em 1946, quando a aviação já despertava fascínio e simbolizava o avanço da modernidade no interior do Brasil, a chegada de um avião a Jacarezinho transformava-se em um verdadeiro acontecimento social. Em uma época marcada pelos encontros nas praças, pelas conversas ao entardecer e pelos divertimentos simples, moradores de diferentes bairros seguiam até o antigo campo de aviação da cidade para acompanhar de perto os pousos e decolagens das aeronaves que cortavam os céus do Norte Pioneiro.

Uma fotografia histórica eternizou um desses momentos. Ao fundo, a imponente aeronave desperta atenção não apenas pelo porte, mas pelo simbolismo que carregava em uma cidade que vivia as transformações do pós-guerra e o crescimento econômico impulsionado pelo café. A foto foi assinada e datada no verso pela professora Marina Mazziotti, o que reforça seu valor documental e afetivo.

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Especialistas e entusiastas da aviação apontam que o avião fotografado provavelmente seria um Beechcraft Model 18, aeronave muito utilizada nas décadas de 1930 e 1940 para transporte de passageiros, cargas e serviços executivos. O modelo tornou-se um dos aviões mais populares da época, sendo conhecido pela robustez, autonomia e versatilidade, além de ter sido amplamente utilizado durante e após a Segunda Guerra Mundial.

AEROPORTO

O antigo aeroporto de Jacarezinho possui importância histórica para o desenvolvimento regional. O campo de aviação foi inaugurado em março de 1938, apenas dois anos após a abertura do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Durante seu período de maior atividade, o local chegou a receber voos regulares ligando Jacarezinho a cidades como Londrina, Curitiba e São Paulo, contribuindo diretamente para o crescimento econômico e a integração regional.

Naquela época, a aviação tinha papel fundamental no interior do Paraná. As estradas eram precárias e muitas viagens terrestres levavam dias para serem concluídas. Por isso, os aviões tornaram-se essenciais para fazendeiros, comerciantes, médicos e empresários ligados ao ciclo do café, que impulsionava a economia paranaense nos anos 1940 e 1950.

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O registro histórico resgata não apenas a memória de personagens importantes da sociedade jacarezinhense, mas também um período em que a chegada de um avião reunia famílias inteiras para admirar aquilo que representava o futuro. Uma cena simples, mas carregada de significado, que hoje ajuda a preservar a identidade e a memória urbana de Jacarezinho.

Fonte: Dr. Celso Antônio Rossi (in memoriam). Com informações do Portal da Cidade de Jacarezinho