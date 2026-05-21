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Wenceslau Braz recebe reconhecimento pela gestão de recursos da Assistência Social

SELO FNAS é destinado aos municípios brasileiros que alcançam resultados positivos na gestão dos recursos destinados à assistência social e no cumprimento de critérios técnicos estabelecidos pelo Sistema Único de Assistência Social

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
21/05/2026 às 15h15
Wenceslau Braz recebe reconhecimento pela gestão de recursos da Assistência Social
Foto: Divulgação

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - O município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, foi contemplado com o SELO FNAS – Edição 2025, certificação concedida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. O reconhecimento é destinado aos municípios brasileiros que alcançam resultados positivos na gestão dos recursos destinados à assistência social e no cumprimento de critérios técnicos estabelecidos pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

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A certificação destaca administrações municipais que apresentam responsabilidade na aplicação dos recursos públicos, transparência na prestação de contas e eficiência na execução das políticas públicas voltadas à assistência social. O selo também considera indicadores relacionados ao planejamento das ações, organização administrativa e regularidade na utilização dos recursos federais destinados ao setor.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Assistência Social, o reconhecimento evidencia o trabalho desenvolvido pelas equipes técnicas e pelos profissionais envolvidos nos serviços de atendimento à população em situação de vulnerabilidade social. O município atendeu às exigências técnicas previstas para a edição de 2025 do selo, incluindo critérios ligados à gestão financeira, monitoramento das ações e fortalecimento da rede de proteção social.

O SELO FNAS é concedido a municípios que mantêm regularidade na execução dos programas socioassistenciais e que demonstram capacidade de gestão dentro das diretrizes do SUAS. A iniciativa busca incentivar boas práticas administrativas e promover maior eficiência na utilização dos recursos públicos destinados às políticas sociais em todo o país.

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Em Wenceslau Braz, a certificação reforça o desempenho da Secretaria Municipal de Assistência Social na condução das ações voltadas ao atendimento da população. O reconhecimento também destaca o trabalho realizado por servidores, técnicos e colaboradores que atuam diariamente na execução dos serviços socioassistenciais oferecidos no município.

A premiação integra as ações do Governo Federal para incentivar a melhoria contínua da gestão da assistência social nos municípios brasileiros, valorizando práticas de organização, planejamento e compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população.

Foto: Divulgação.
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