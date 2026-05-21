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Influenciador com 7 milhões de seguidores é flagrado pela sexta vez dirigindo sem CNH no Paraná

César Rincon foi abordado pela PRF em Tibagi conduzindo uma Dodge RAM com modificações irregulares; veículo foi apreendido e influenciador assinou termo por crime de trânsito

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO
21/05/2026 às 09h27
Influenciador com 7 milhões de seguidores é flagrado pela sexta vez dirigindo sem CNH no Paraná
César Rincon afirma que agora vai dar entrada no processo de CNH. “Quanto à habilitação, agora eu vou tirar. Vai acabar a festa”, disse - Foto: PRF/Redes Sociais

O influenciador digital Antônio César Rincon Filho, conhecido nas redes sociais como César Rincon, voltou a se envolver em problemas com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Desta vez, o influenciador, que soma mais de sete milhões de seguidores no Instagram, foi flagrado dirigindo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pela sexta vez.

A abordagem aconteceu nesta quarta-feira (20), durante uma fiscalização da PRF na BR-376, no município de Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo a polícia, Rincon conduzia uma caminhonete Dodge RAM 3500 com alterações irregulares na suspensão dianteira e no conjunto de rodas e pneus. O veículo foi recolhido ao pátio.

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De acordo com a PRF, o influenciador nunca possuiu CNH. Por conta da infração, ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de dirigir sem habilitação gerando perigo de dano, previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Esta não é a primeira vez que César Rincon enfrenta problemas semelhantes. Conforme levantamento da própria PRF, ele já havia sido autuado anteriormente em Foz do Iguaçu, no ano de 2024, além de registros em Barra do Garças, Guaraciaba, Luziânia e Ponta Grossa.

Comboio de caminhonetes chamou atenção da PRF

Durante a mesma fiscalização, outra Dodge RAM 2500 que seguia em comboio com o veículo conduzido por Rincon também foi apreendida. O segundo motorista igualmente não possuía habilitação.

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Segundo a polícia, a caminhonete apresentava diversas irregularidades, incluindo problemas no sistema de iluminação, suspensão alterada, películas irregulares nos vidros e uso de equipamentos proibidos. O motorista ainda foi autuado por crime ambiental, já que o veículo circulava com o sistema de emissões removido e escapamento com descarga livre, provocando emissão irregular de poluentes.

Ainda conforme a PRF, os dois veículos acumulam histórico de infrações em rodovias federais, incluindo excesso de velocidade, evasão de pedágio, desobediência e circulação com características alteradas.

No início deste mês, outra caminhonete ligada ao influenciador, uma Dodge RAM 1500 TRX, já havia sido apreendida em Ponta Grossa. O veículo acumulava 21 infrações desde 2024.

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“Agora eu vou tirar a habilitação”, diz influenciador

Após a abordagem, César Rincon utilizou os stories do Instagram para comentar o caso. O influenciador afirmou que foi tratado com respeito pelos policiais, mas alegou perseguição por parte de um agente da PRF que já teria realizado outras abordagens anteriormente.

“Sobre não ter habilitação, é uma coisa que eu nunca neguei. Nunca falei que é certo nem nunca paguei de santo”, declarou.

Rincon também afirmou que pretende iniciar o processo para obtenção da CNH. “Agora eu vou tirar. Vai acabar a festa”, disse.

Natural de Goiás e atualmente morando em Araranguá, César Rincon ficou conhecido nacionalmente pelo estilo de vida ostentação ligado ao universo country. Nas redes sociais, ele exibe mansão em estilo texano, carros modificados, cavalos, sorteios milionários e veículos de luxo.

As informações são do Portal TNOline

 

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