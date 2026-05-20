Atletas de Wenceslau Braz conquistam medalhas no maior evento de karatê do mundo

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - As equipes de Wenceslau Braz foram destaque no 33º Troféu Brasil de Karatê, considerado o maior evento da modalidade no mundo, realizado entre os dias 15 e 17 de maio, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A equipe KANZEN – União Brazense de Karatê representou o município na competição, que reuniu cerca de 4 mil atletas de diferentes estados brasileiros.

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O grupo de Wenceslau Braz participou com seis atletas e conquistou três medalhas na competição nacional. O principal resultado foi obtido por Pauline Budel dos Santos, que conquistou a medalha de ouro no kumitê e a medalha de bronze no kata, tornando-se campeã nacional em sua categoria.

Outro destaque foi o atleta Felipe Gabriel Carriel Costa, que garantiu medalha de prata no kata. Também integraram a equipe os atletas Deividi Gabriel de Carvalho, Juan Ferreira Fabro, que alcançou a 5ª colocação no kumitê, e Inácio Francisco Martins dos Santos.

A equipe foi acompanhada pelo sensei Jussé de Oliveira, responsável pela preparação técnica dos atletas. A participação da delegação reforçou a presença do município em uma das principais competições da modalidade no cenário nacional e internacional.

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O 33º Troféu Brasil de Karatê reuniu atletas de alto rendimento de diversas regiões do país, consolidando-se como uma das principais disputas da modalidade no Brasil. As competições foram realizadas em diferentes categorias, incluindo kumitê e kata, que avaliam combate e execução técnica de movimentos.

A Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz registrou reconhecimento ao desempenho dos atletas, além do trabalho desenvolvido pela comissão técnica. Também foram citadas parcerias institucionais e apoio de setores locais, como a Secretaria Municipal de Esportes, o CRAS e o Serviço de Convivência, além de colaboradores e apoiadores do esporte no município.

A participação da equipe KANZEN no evento integra o calendário esportivo do município e envolve a atuação de atletas em competições estaduais e nacionais ao longo do ano, com foco no desenvolvimento técnico e na formação esportiva de jovens do karatê.