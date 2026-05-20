Ônibus com placas de Wenceslau Braz se envolve em acidente com criança ferida

Redação - Folha Extra

GUARAPUAVA - Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus com placas de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, e um carro deixou uma mulher e uma criança feridas. A colisão aconteceu na manhã da quarta-feira (20) na rodovia PR466 no trecho que passa pela cidade de Guarapuava.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 06h30 e envolveu um ônibus Induscar com placas de Wenceslau Braz, e um automóvel Ford Ká com placas de Pitanga.

Conforme os dados colhidos no local, os dois veículos transitavam pela rodovia em sentido contrário quando, na altura do km 242, se envolveram em uma colisão lateral. Com o impacto, uma mulher de 24 anos e uma criança de cinco anos que estavam no carro tiveram ferimentos sendo encaminhadas ao hospital. Já o motorista do carro e do ônibus não ficaram feridos.

A equipe da PRE esteve no local e tomou as providências cabíveis ao caso.