Carreta tomba e atinge dois carros em rodovia da região

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - Um acidente de trânsito registrado no início da tarde desta segunda-feira (18) deixou um caminhoneiro ferido. A ocorrência foi registrada na rodovia BR153 no trecho que passa pelo município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. A carreta tombou e atingiu outros dois carros que transitavam pela rodovia.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 13h00 e envolveu uma carreta Iveco carregada com grãos, um automóvel Fiat Argo e um VW Gol.

Conforme os dados colhidos no local, o caminhoneiro seguia pela rodovia no sentido Ourinhos a Jacarezinho quando, nas proximidades da pedreira, acabou perdendo o controle da direção e tombou o veículo que, na sequência, atingiu o Gol que capotou e o Argo que foi jogado para fora da pista.

Com os impactos, o homem que dirigia o caminhão teve ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de Jacarezinho para receber atendimento médico. Já os condutores do Gol e do Argo, apesar do susto e dos prejuízos, não tiveram ferimento. Porém, a mulher que dirigia o Argo foi levada ao hospital devido ao estado de nervosismo.

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Devido ao acidente, o trânsito na rodovia ficou parcialmente interditado funcionando em meia pista, já que a carreta tombou e espalhou grãos pela rodovia.

As equipes da PRF e da concessionária que administra o trecho estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.