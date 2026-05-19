Wenceslau Braz recebe recursos para nova creche, obras urbanas e ampliação na saúde

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - O município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, foi contemplado com R$ 24,8 milhões em investimentos anunciados pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta segunda-feira (18), no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Os recursos fazem parte de um pacote estadual de R$ 385,3 milhões destinado a 11 municípios paranaenses.

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Os investimentos previstos para Wenceslau Braz abrangem áreas de educação, infraestrutura urbana, saúde e desenvolvimento urbano. Entre as principais obras está a construção do Centro de Educação Infantil do bairro Santa Madalena, além da implantação da Praça Los Angeles, espaço voltado ao lazer e convivência da população.

O pacote também contempla a pavimentação de vias urbanas e da Estrada São Miguel, considerada importante ligação para moradores e produtores rurais da região. As obras fazem parte dos programas estaduais voltados à melhoria da mobilidade e da infraestrutura nos municípios do interior do Estado.

Na área da educação, os recursos serão utilizados ainda para a reforma de uma escola municipal. Já no setor da saúde, o município receberá investimentos para ampliação do hospital e de uma unidade de saúde, além da aquisição de maquinários, veículos e equipamentos destinados ao atendimento da população.

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Durante o anúncio, Ratinho Junior destacou que os investimentos estaduais têm como objetivo ampliar a qualidade de vida nos municípios paranaenses e auxiliar as prefeituras na execução de obras estruturantes. Segundo o governador, os programas estaduais vêm promovendo melhorias em áreas como urbanização, infraestrutura rural, saúde e educação.

O governador também citou o programa Asfalto Novo, Vida Nova, que prevê obras de pavimentação urbana com implantação de galerias pluviais, calçadas e iluminação em LED em bairros que ainda possuem ruas sem asfalto. Ele ressaltou ainda os investimentos em estradas rurais voltadas ao escoamento da produção agrícola e pecuária, além da construção de novas creches e unidades de saúde em diferentes regiões do Paraná.