Mulher que sofreu tentativa de homicídio na PR-092 fala sobre como tudo aconteceu

ARAPOTI - Um caso chocante e ao mesmo tempo preocupante quase terminou em tragédia em Arapoti, nos Campos Gerais. A jovem Emilly Rafaela Rodrigues, de 20 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio às margens da PR-092 e, por pouco, não foi atropelada por um motorista bêbado, que acabou preso pela Polícia Militar.

Emilly mora no Jardim Leffer, a poucas quadras da empresa Tratorcase, mas, na última terça-feira (28), estava na casa da mãe, na Vila Romana. “Eu estava lá, mas tive que voltar correndo porque meu marido me ligou dizendo que o tempo estava fechando e os uniformes de trabalho estavam no varal. Fui buscar antes da chuva”, contou em entrevista exclusiva à Folha. O que parecia uma simples correria do dia a dia acabou virando uma cena de terror.

Emilly é casada com Luiz Felipe, e o casal tem um filho de apenas 11 meses, o Luiz Emanuel. Foto: Arquivo Pessoal

Segundo Emilly, tudo aconteceu muito rápido. “Quando eu estava chegando perto de casa, um carro apareceu. No começo achei que ele só fosse manobrar, mas logo percebi que vinha na minha direção. Comecei a correr e ele acabou batendo na cerca”, relatou. Ela afirma nunca ter visto o homem antes. “Ele chegou do nada. Eu nem sabia quem era. Quando o carro bateu, ele começou a gritar, dizendo que ia me matar”, disse.

“Fiquei desesperada, foi uma mistura de medo e susto. Nem sei como corri e não caí, porque tenho uma haste no fêmur por conta de um acidente de carro”, afirmou.

Assustada, Emilly conseguiu fugir e correu até a Tratorcase, onde pediu ajuda aos funcionários. Mãe de um bebê de 11 meses, ela conta que só conseguiu escapar porque o filho não estava com ela naquele momento. “Era para eu estar com ele no colo, mas por sorte não levei. Se estivesse, não teria conseguido correr nem me salvar”, disse emocionada.

Homem é preso por tentativa de homicídio e embriaguez

A Polícia Militar foi acionada logo em seguida. No local, os agentes constataram que o motorista apresentava sinais claros de embriaguez. O teste do bafômetro confirmou: 0,91 mg/L de álcool no sangue, mais que o dobro do limite considerado crime. Durante a abordagem, o homem ainda ameaçou os policiais, demonstrando total descontrole.

Além disso, ele chegou a tentar enganar os policiais, dizendo que não teria feito nada, mas as câmeras de segurança e os funcionários que viram a situação provaram o contrário.

Diante da situação, ele foi preso em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante e tentativa de homicídio, sendo encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Arapoti.

O mais intrigante é que Emilly não conhece o agressor e afirma nunca ter tido qualquer contato com ele. “Depois fui descobrir que ele mora perto da casa da minha mãe, mas eu nunca tinha visto”, destacou.

Medo e incerteza

Após o ocorrido, a jovem tenta lidar com o trauma e o medo de novas represálias. Ela conta que ouviu boatos sobre uma audiência realizada na quarta-feira (29) para definir o futuro do acusado, e que a situação tem gerado apreensão. “Falaram que a juíza não aceitou fiança, mas também ouvi que a família dele ficou revoltada, foi até a delegacia e fez confusão. Tenho medo que venham atrás de mim”, desabafou.

Até o momento da publicação, nenhum documento oficial sobre a audiência havia sido divulgado, e as informações que circulam na cidade seguem sem confirmação.