Carreta tomba e caminhoneiro fica ferido em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Um acidente de trânsito registrado na noite desta quarta-feira (29) deixou um caminhoneiro ferido na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. O motorista tombou o caminhão as margens da rodovia.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da folha, o acidente aconteceu no fim da tarde por volta das 17h30 e envolveu uma carreta Mercedes Benz carregada com chapas. De acordo com as informações apuradas no local, o motorista seguia no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando, na altura do km 259 próximo a base do pedágio, perdeu o controle da direção e tombou a margem direita da rodovia.

O caminhão era conduzido por um homem de 76 anos que teve ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Caridade São Sebastião, em Wenceslau Braz, para receber atendimento médico.

A situação mobilizou equipes da PRE e EPR Litoral Pioneiro. A carreta estava carregada com chapas e, após remoção da carga, o trânsito deve ser interrompido na rodovia para remoção do veículo. Até o momento, não foram divulgados o horário e data que o serviço será realizado.