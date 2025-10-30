GIRO PARANÁ

Mais Escolas Paraná

O governador Ratinho Júnior deu aval à criação do Programa Mais Escolas Paraná, que prevê investimento de R$ 7,8 bilhões em 20 anos, por meio de parceria público-privada, para construir e administrar 40 novas escolas em 31 municípios. O projeto segue para análise do Tribunal de Contas e, se aprovado, terá licitação em 2026, com leilão na B3.

Mais Escolas Paraná II

Segundo o secretário de Educação, Roni Miranda, a iniciativa garantirá à iniciativa privada a construção e manutenção das unidades, enquanto o Estado cuidará da parte pedagógica e da contratação de professores. O secretário do Planejamento, Ulisses Maia, destacou que o programa ampliará em 29 mil vagas a capacidade da rede pública estadual.

Faep na COP30

O Sistema Faep levará à COP30, em Belém, um documento com as soluções da agropecuária paranaense para a agenda climática. A publicação reúne práticas sustentáveis e tecnologias de baixo carbono adotadas no Paraná, como o Plantio Direto na Palha. Segundo Ágide Meneguette, presidente interino da Faep, o setor agropecuário “é parte da solução para as mudanças climáticas” e reforça o compromisso do Estado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Programação natalina

Curitiba deu início à maior programação natalina do Brasil, com 44 dias de atrações e mais de 150 espetáculos gratuitos. Pela primeira vez, o evento conta com patrocínio do Governo do Estado, que apoiará o Natal da Praça Santos Andrade. A temporada começa em 24 de novembro e deve atrair 2,5 milhões de pessoas, movimentando R$ 440 milhões na economia. O tema deste ano é “Juntos, o inesquecível acontece”.

Partidos políticos x STF

O advogado catarinense André Luiz Will, integrante da equipe da Menezes Niebuhr, lançou no Paraná o livro “Controle de Constitucionalidade do Processo Legislativo: a atuação dos partidos políticos perante o Supremo Tribunal Federal”. O evento, promovido pela Assembleia Legislativa por meio da Escola do Legislativo, reuniu estudantes de Direito, servidores e professores do Paraná e de Brasília. A obra resulta de pesquisas desenvolvidas durante o mestrado do autor na UFSC e analisa os limites da atuação do Judiciário em projetos de lei ainda em tramitação no Legislativo.

Obras de saúde

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, afirmou que se tivesse “uma caneta mágica”, a usaria para concluir todas as obras de saúde em andamento no Paraná. Segundo ele, hospitais, ambulatórios e novas unidades representam avanços na oferta de atendimento digno e acessível. “Cada obra entregue é um passo rumo a um sistema mais justo. Seguimos com coragem e compromisso para fazer o Paraná avançar ainda mais”, declarou.

Reconhecimento

O governador Ratinho Júnior sancionou a Lei nº 22.704, que institui o Dia Estadual do Representante Comercial, celebrado em 1º de outubro. A norma reconhece a importância desses profissionais na ligação entre indústria e comércio, impulsionando cadeias produtivas e o desenvolvimento econômico. A proposta, de autoria dos deputados Gugu Bueno e Hussein Bakri, recebeu apoio do vice-governador Darci Piana e do Sirecom Paraná.

Consumo

O Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) do Paraná subiu 0,7% em outubro, chegando a 91,3 pontos, segundo a Fecomércio-PR e a CNC. O avanço foi puxado por melhores perspectivas de consumo e aumento da renda atual, contrariando a tendência nacional de queda. Apesar da alta mensal, o índice acumula retração de 6,3% em relação a 2024, refletindo cautela das famílias diante das condições financeiras.

Emprego

O Paraná encerra outubro com 26.718 vagas abertas, o maior número do ano nas Agências do Trabalhador e Rede Sine. O destaque é o setor industrial, com forte presença em Cascavel, Curitiba e Pato Branco. Segundo o secretário Do Carmo, o desempenho confirma a força da economia paranaense e o trabalho conjunto entre governo e setor produtivo.

Eleições

A família Bolsonaro pode ter três senadores eleitos em 2026: Michelle, Flávio e Carlos Bolsonaro. O vereador confirmou sua pré-candidatura por Santa Catarina, enquanto Michelle e Flávio são cotados para o Senado e até para a Presidência. Segundo o instituto Paraná Pesquisas, Michelle aparece entre os nomes mais fortes para o Planalto, mesmo após negar interesse em disputar o cargo.

Avaliação

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas mostra que 49,2% dos brasileiros desaprovam o governo Lula, enquanto 47,9% o aprovam, o maior índice de aprovação desde janeiro de 2024. A pesquisa ouviu 2.020 pessoas entre 21 e 24 de outubro, a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O recuo na desaprovação e o avanço na aprovação indicam leve melhora na percepção pública sobre a gestão federal.

Enem

O Ministério da Educação anunciou que, a partir de 2026, o Sisu permitirá o uso da melhor nota obtida nas três últimas edições do Enem (2023, 2024 ou 2025). A nova regra, prevista no Edital nº 22/2025, publicada no Diário Oficial da União, ampliará as chances dos candidatos no ingresso a universidades públicas. O sistema passará a escolher automaticamente o melhor desempenho de cada participante. Até então, apenas a nota do Enem mais recente era válida para o processo seletivo.