Secretaria de Estado da Saúde e Santa Casa da Jacarezinho realizam reunião para solucionar problemas

Informação foi divulgada após a suspensão na transferência de pacientes do SAMU e Corpo de Bombeiros para unidade de saúde no Norte Pioneiro

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Tribuna do Vale
29/10/2025 às 16h12
Secretaria de Estado da Saúde e Santa Casa da Jacarezinho realizam reunião para solucionar problemas
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - Um memorando da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), datado de segunda-feira (28), determinou que a Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho deixará temporariamente de receber pacientes encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros. Os atendimentos serão direcionados a hospitais de municípios vizinhos. A medida foi adotada diante da falta de médicos, insumos e exames, que têm comprometido o funcionamento da unidade. Uma reunião entre a Sesa e a administração da Santa Casa foi realizada na terça-feira (29) em busca de solucionar os problemas.

Segundo o documento, a decisão não se trata de uma punição à instituição, mas de uma ação necessária diante das dificuldades enfrentadas pela Santa Casa no acolhimento e gerenciamento de pacientes da rede de urgência e emergência, tanto nos casos de “porta aberta” quanto nos encaminhamentos referenciados. O memorando destaca a falta de escalas médicas, a carência de materiais e insumos essenciais e a indisponibilidade de exames complementares, fatores que comprometem a qualidade e a eficácia dos serviços prestados.

Com a suspensão temporária, as Centrais de Regulação de Leitos e do Samu 192 foram instruídas a redirecionar as demandas conforme o plano de contingência do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre as unidades que atuarão como referência estão o Hospital Regional do Norte Pioneiro (HRNP) e o Hospital Nossa Senhora da Saúde, ambos em Santo Antônio da Platina. Também devem receber pacientes o Hospital São José, em Carlópolis, a Santa Casa de Cornélio Procópio, a Santa Casa de Bandeirantes e o CIS Santa Mariana.

O administrador da Santa Casa de Jacarezinho, Elieser, informou que esteve reunido na tarde desta terça-feira (29) com representantes da Sesa, membros da direção do hospital e outros profissionais da área. Segundo ele, o encontro teve como objetivo buscar soluções e adequações para os problemas enfrentados pela instituição. Elieser afirmou que o hospital deve divulgar uma nota oficial com mais informações após o término das reuniões.

A Santa Casa de Jacarezinho vem enfrentando dificuldades há alguns meses, especialmente após divergências com a Prefeitura em relação aos valores de repasse para o Pronto Socorro. O impasse levou a Câmara de Vereadores a instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar possíveis irregularidades na administração da unidade.

