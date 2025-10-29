GIRO PARANÁ

Mobilidade urbana

O Governo do Paraná, por meio da Amep, participa até o dia 30 da Arena ANTP 2025, em São Paulo, o maior congresso de mobilidade urbana do país. O Estado apresentará o Bonde Urbano Digital, primeiro veículo 100% elétrico da América do Sul guiado por sensores, que dispensa trilhos e reduz custos. O projeto, pioneiro na Região Metropolitana de Curitiba, será destaque em painel conduzido pelo diretor-presidente da Amep, Gilson Santos.

Caravana Federativa

A Caravana Federativa chega ao Paraná nos dias 30 e 31 de outubro, em Foz do Iguaçu, reunindo ministros e gestores públicos para ampliar o diálogo entre os entes federados. O evento contará com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e de ministros como Gleisi Hoffmann e Alexandre Silveira. Prefeitos e prefeitas estão sendo convidados pela AMP a participar das atividades que fortalecem a cooperação e o acesso a programas federais. Inscrições e programação: https://portalfederativo.gov.br/pt-br

Simulações do Saeb

A utilização da plataforma Visual Class tem elevado o desempenho dos estudantes de Paranaguá nas simulações de avaliação no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Os simulados aplicados como Projeto Piloto na turma do 9º ano, apresentou o aumento na média de 4,0 para 4,9 pontos, e no 3º ano do ensino médio, de 4,2 para 5,3 pontos entre o primeiro e o segundo simulado. Os dados indicam avanço consistente e confirmam a eficácia do uso da ferramenta digital na preparação dos alunos.

Operação Pé Vermelho

O Paraná sediará em janeiro de 2026 a 99ª edição do Projeto Rondon, batizada de Operação Pé Vermelho. O evento reunirá 252 universitários e professores de 20 instituições de ensino de todo o país para ações de cidadania e desenvolvimento sustentável em 12 municípios paranaenses. A iniciativa resulta de parceria entre o Governo do Estado, o Ministério da Defesa e as prefeituras locais.

Operação Pé Vermelho II

A Operação Pé Vermelho será realizada em 12 municípios do Paraná: Araruna, Barbosa Ferraz, Luiziana, Iretama, Santa Fé, Tamarana, Bom Sucesso, Godoy Moreira, Jardim Alegre, Lidianópolis, Rio Branco do Ivaí e Rosário do Ivaí. As ações levarão cidadania, educação e sustentabilidade a cidades com populações entre 3 mil e 15 mil habitantes, fortalecendo o desenvolvimento comunitário e a inclusão social.

Para a Europa

O governador Ratinho Júnior anunciou que o Paraná ganhará um voo direto para a Europa, com o destino a ser revelado em novembro. A nova rota ampliará a malha internacional do Estado, que já conta com sete conexões para países da América do Sul. Somente em setembro, os aeroportos de Curitiba e Foz do Iguaçu movimentaram 714 mil passageiros, consolidando o Paraná como polo aéreo do Sul do Brasil.

Voos diretos

A companhia aérea Azul iniciou nesta semana os voos diretos entre São Paulo (Congonhas) e Foz do Iguaçu, ampliando a conectividade entre o principal centro econômico do País e um dos maiores destinos turísticos do mundo. Serão duas operações diárias, incluindo fins de semana, com aeronaves Embraer E2, de 136 lugares. A nova rota integra a estratégia da empresa de fortalecer sua presença em Congonhas e impulsionar o turismo no Paraná.

Liderança nacional

Com 950 mil cabeças, Toledo mantém o maior rebanho de suínos do Brasil, segundo o IBGE. O município, reconhecido como a “capital do agronegócio”, registra 37% dos empregos ligados à pecuária e lidera o Valor Bruto da Produção Agropecuária estadual, com R$ 4,59 bilhões. A cidade representa o auge da força agroindustrial do Oeste paranaense.

Maiores produtores

Toledo, Marechal Cândido Rondon, Castro, Carambeí, Nova Aurora, Palotina, Assis Chateaubriand, Arapoti e Ortigueira estão entre os principais polos de suinocultura do Brasil. Em 2024, o Paraná abateu 12,4 milhões de suínos, 21,5% do total nacional, ampliando em 79% a produção na última década e consolidando o Estado como potência na proteína animal.

Emplacados no Paraná

O número de veículos emplacados no Paraná cresceu 34,2% após o anúncio da redução da alíquota do IPVA, segundo o Detran-PR. Desde 20 de agosto, mais de 77 mil novos veículos foram registrados, quase 20 mil a mais que em 2024. A medida, sancionada pela Lei nº 22.645/2025, reduz o imposto de 3,5% para 1,9% a partir de 2026, tornando o Paraná o estado com o menor IPVA do país.

Campanha nacional

O PSDB lançou uma nova campanha nacional defendendo o equilíbrio e o fim da polarização política no Brasil. As peças publicitárias, com falas de Marconi Perillo, Aécio Neves, Cinthia Ribeiro e Adolfo Viana, reforçam valores como responsabilidade fiscal e justiça social. O partido se apresenta como alternativa democrática e moderada para reconstruir o país com união e propósito.

Superávits

O Paraná acumula cinco superávits consecutivos na balança comercial desde 2019, segundo o Ipardes, com base em dados do governo federal. Entre janeiro e setembro de 2025, o saldo positivo chegou a US$ 2,1 bilhões, com exportações de US$ 17,7 bilhões e importações de US$ 15,6 bilhões. O desempenho reflete a competitividade das empresas locais e a diversificação das exportações, que vão de alimentos a veículos e máquinas agrícolas.