Prefeitura conclui instalação da iluminação no trevo do Contorno Sul em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, concluiu a instalação do novo sistema de iluminação LED no trevo do Contorno Sul, ponto que interliga a PR-092 à PR-422 e à Avenida Augusto Paschoal da Silva, na Vila Toyoki. A obra tem como objetivo garantir mais segurança e visibilidade para motoristas e pedestres que circulam diariamente pelo local, especialmente durante o período noturno.

A implantação da iluminação pública no trecho foi executada com estrutura moderna, contemplando a instalação de postes, fiação e luminárias de alta eficiência. A medida atende a uma demanda antiga da população e dos condutores que utilizam o acesso entre as rodovias estaduais e a região urbana do município.

O ponto iluminado é considerado estratégico por receber grande fluxo de veículos, incluindo automóveis, caminhões e motocicletas que transitam entre Wenceslau Braz, Arapoti, Siqueira Campos e outros municípios do Norte Pioneiro. Além de melhorar a visibilidade nas entradas e saídas do perímetro urbano, a nova estrutura também facilita a identificação de faixas e sinalizações, colaborando com o tráfego seguro e fluidez no cruzamento.

A iluminação no trevo do Contorno Sul faz parte de um conjunto de intervenções realizadas pela Prefeitura para aprimorar a infraestrutura viária da cidade. Outras ações semelhantes vêm sendo desenvolvidas em diferentes pontos do município, voltadas à modernização e ampliação da rede de iluminação pública, com foco na eficiência energética e na melhoria da mobilidade urbana.

Com a conclusão dos trabalhos, o trecho passa a oferecer melhores condições de deslocamento e segurança para moradores e visitantes, representando um avanço importante na estrutura viária de Wenceslau Braz.