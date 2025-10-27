Rota Biker traz a cultura do mototurismo e a paixão pelas estradas ao Norte Pioneiro

Carlópolis recebeu o 5º Monumento da Rota, e hoje atrai grande parte dos mototuristas de todo o Brasil. Foto: Instagram/Rota 218

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O ronco dos motores e a liberdade sobre duas rodas ganham novas rotas no Norte Pioneiro com a Rota Biker, um movimento nacional que une estradas, pessoas e cidades em um único objetivo: celebrar o motociclismo e o turismo de estrada. Criada há dois anos, a iniciativa já percorre dezenas de cidades pelo Brasil e, na região, fortalece o turismo e a economia de Carlópolis e Siqueira Campos.

Criada em 2023 por Turbay, mototurista de Bocaiúva do Sul, no Paraná, a Rota nasceu com uma missão simples, mas poderosa: estimular o respeito entre motociclistas e fortalecer o mototurismo brasileiro. Desde então, a iniciativa se espalhou por todo o país e já marca presença também na região Norte Pioneiro, com monumentos instalados nestas duas cidades - dois destinos que vêm se destacando no mapa dos apaixonados por estrada.

Rota 218: parada obrigatória em Carlópolis

Em Carlópolis, o movimento ganhou força com o Monumento 05 da Rota Biker, instalado em outubro do ano passado às margens da PR-218, ao lado do icônico Caldo de Cana do Amaral -parada obrigatória de quem cruza a região sobre duas rodas.

Centenas de mototuristas pilotam quilômetros até a cidade para registrar o momento ao lado do 5º Monumento. Foto: Instagram/Rota 218

O que começou como um simples ponto de venda de guarapa se transformou em um dos lugares mais conhecidos entre os mototuristas do Brasil. Hoje, o local movimenta o comércio local, impulsionando hospedagens, restaurantes e estabelecimentos turísticos.

“Eles se encontram aqui, fazem suas refeições conosco e o clima é sempre de festa. Já chegamos a reunir centenas de mototuristas em eventos como o Café da Manhã dos Amigos, que lotou o lugar”, conta Rodrigo Amaral, proprietário do Caldo de Cana do Amaral.

Com paisagens deslumbrantes e atrações como a Represa de Chavantes, Carlópolis tem se consolidado como um dos principais destinos turísticos da região, atraindo não apenas clubes e grupos de motociclistas, mas também viajantes solitários em busca de novas experiências.

Siqueira Campos entra na rota

Seguindo a mesma trilha, Siqueira Campos também acelerou para dentro da Rota Biker. No último dia 18, a cidade recebeu seu próprio monumento, instalado em frente ao Posto da Pro Tork, fortalecendo ainda mais o circuito mototurístico do Norte Pioneiro.

Com o novo ponto de parada, a expectativa é de que o fluxo de visitantes cresça, impulsionando o comércio local e consolidando a região como um dos polos mais vibrantes do mototurismo paranaense.

Uma rota que nasceu de um gesto

O nome “Rota Biker” tem origem no tradicional Cumprimento Biker - o gesto de saudação entre motociclistas nas estradas, símbolo de respeito e camaradagem. A ideia foi transformar esse gesto em algo permanente: uma rede de monumentos espalhados por rodovias e paradas estratégicas, cada um representando um braço estendido com a mão semiaberta.

O conceito surgiu no Serpenteando Café, localizado no lendário Rastro da Serpente, rota icônica para os amantes do motociclismo. Foi ali que Turbay e o artista Moisés, fundador do café, junto da escultora Adriana, ambos de Araucária, deram forma ao primeiro monumento, esculpido em aço e concreto.

A partir daí, o movimento ganhou estrada. Empresários, viajantes e entusiastas aderiram à ideia, que rapidamente se espalhou pelo Brasil e até cruzou fronteiras - hoje já são mais de 25 monumentos instalados, incluindo um em Katuete, no Paraguai.