Força tarefa já capturou mais de três mil escorpiões no Norte Pioneiro

NORTE PIONEIRO - Uma força-tarefa coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná, em parceria com as secretarias municipais da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, já capturou 3.339 escorpiões desde o início das operações noturnas, no final de agosto. O trabalho de prevenção e vigilância foi intensificado após a região registrar três mortes de crianças em decorrência de picadas do animal nos últimos meses. A ação faz parte das medidas emergenciais de combate à infestação e de orientação à população sobre os cuidados necessários.

Os escorpiões são animais de hábitos noturnos e saem de seus abrigos durante a noite em busca de alimento e abrigo. Durante as buscas, as equipes utilizam lanternas com luz ultravioleta (UV), recurso que facilita a visualização dos animais por causa da fluorescência natural presente em seu exoesqueleto. Essa característica permite a captura com mais eficiência, reduzindo o risco de acidentes nos ambientes urbanos e rurais.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, as ações são contínuas e envolvem diretamente os moradores. “Estamos reforçando as ações de controle e prevenção aos escorpiões, com vistorias noturnas e orientações diretas aos moradores sobre limpeza, vedação e eliminação de criadouros. A colaboração da população é fundamental para manter os ambientes seguros e prevenir acidentes”, afirmou.

A operação de captura ocorre em 15 municípios que compõem a 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho. O trabalho é realizado com o apoio do Governo do Estado e conta com a atuação dos agentes de endemias municipais. As ações se concentram em áreas rurais, terrenos baldios e quintais, locais mais propensos à presença dos animais. As autoridades sanitárias reforçam que a população deve redobrar os cuidados dentro e ao redor das residências, mantendo os espaços limpos, sem entulhos e com ralos e frestas devidamente vedados.

Danilo Viana, morador de Jacarezinho, foi uma das vítimas do escorpião. Ele relata que foi picado no abdômen ao levantar um tijolo em sua casa. “Faz mais ou menos um ano e ainda hoje dói. Não desejo a ninguém uma picada do animal”, contou. Atualmente, ele auxilia no agendamento das visitas noturnas em seu bairro e participa de um grupo de WhatsApp que serve como canal de comunicação entre os moradores e as equipes da vigilância.

A coordenadora de combate ao escorpião da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, Ângela Zacarias Tovani, explicou que o método adotado tem mostrado bons resultados. “A caçada à noite proporciona melhores resultados às equipes. Utilizamos lanternas de luz ultravioleta, facilitando a captura dos escorpiões. Após capturados, eles são enviados à Regional de Saúde, que encaminha ao Laboratório de Taxonomia do Paraná (Labtax) para identificação e contagem. A partir daí, são definidas as ações de combate à infestação”, explicou.

Além das buscas, a Sesa iniciou na segunda-feira (20) uma ampla campanha educativa para conscientização da população. Foram produzidos 330 mil folders com o título “A picada do escorpião pode matar”, que estão sendo distribuídos em unidades de saúde, escolas e locais de grande circulação nos 22 municípios da regional. O material traz orientações sobre identificação do animal, medidas preventivas, sintomas e procedimentos em caso de picada, além de contatos de emergência.

Os informativos destacam também os locais onde os escorpiões costumam se abrigar, como pilhas de tijolos, madeiras, entulhos, caixas e ralos. As orientações incluem a importância de manter o ambiente limpo, eliminar acúmulo de lixo e proteger portas e janelas com telas.

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, o Paraná já registrou mais de cinco mil casos de acidentes com escorpiões em 2025, sendo três mortes confirmadas na área da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho. Os óbitos ocorreram em Cambará — envolvendo dois meninos, de 3 e 12 anos — e em Jacarezinho, onde uma menina de 4 anos não resistiu. Embora a maioria dos acidentes seja considerada de baixa gravidade, o atendimento médico imediato é essencial em casos de picada, especialmente em crianças e idosos. A recomendação é que qualquer pessoa picada procure rapidamente uma unidade de saúde para avaliação e tratamento adequado.