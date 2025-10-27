Jacaré de grande porte é encontrado próximo a residências em município da região

Redação - Folha Extra

ANDIRÁ - Uma situação inusitada e perigosa mobilizou agentes da Defesa Civil na tarde deste domingo (26) que foram acionados para resgatar um jacaré de grande porte. A ocorrência foi registrada na zona rural do município de Andirá, no Norte Pioneiro, e o animal estava próximo a algumas residências causando medo aos moradores.

De acordo com as informações do radialista Cleverson Rodrigues, por volta das 16h00 a equipe da Defesa Civil foi acionada para comparecer ao bairro Dalossi onde moradores haviam encontrado um jacaré. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe se deparou com um animal de grande porte que estava escondido próximo a algumas árvores e matagal. Felizmente, os agentes conseguiram resgatar o animal que não causou nenhum acidente. O tamanho do jacaré chamou a atenção das equipes e dos moradores, sendo que o animal ocupou a caçamba de uma caminhonete VW Saveiro.

Segundo relatos de moradores, outros animais da mesma espécie já foram vistos próximo ao local onde o jacaré foi encontrado. A Defesa Civil orienta a população que, em caso de encontrar estes tipos de animais, as pessoas devem evitar o contato ou a aproximação acionando as autoridades competentes para realizar o resgate e evitar acidentes.