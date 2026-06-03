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Idoso descobre golpe de R$ 3 mil após compra em loja da região; funcionária confessa fraude

Segundo a Polícia Militar, funcionária teria utilizado dados do cartão do cliente para realizar fraudes

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
03/06/2026 às 14h35
Idoso descobre golpe de R$ 3 mil após compra em loja da região; funcionária confessa fraude
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ANDIRÁ - Um caso de fraude que causou prejuízo financeiro e revolta terminou na delegacia nesta semana em Andirá, no Norte Pioneiro. Uma funcionária de um estabelecimento comercial foi encaminhada à Polícia Civil após ser acusada de utilizar dados de um cliente de 61 anos para realizar transações indevidas e até contratar um empréstimo em seu nome.

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De acordo com informações da Polícia Militar, a situação veio à tona depois que o idoso começou a perceber movimentações financeiras suspeitas vinculadas ao seu cadastro. A vítima havia comparecido anteriormente à loja para realizar uma compra utilizando o cartão da própria empresa quando, segundo o relato policial, a atendente teria fotografado e armazenado em seu celular pessoal dados e informações do cartão.

Pouco tempo depois, o cliente passou a identificar gastos que não reconhecia e descobriu que um empréstimo no valor de R$ 2 mil havia sido contratado em seu nome sem autorização.

Ao retornar ao estabelecimento para buscar esclarecimentos, o homem recebeu uma nova surpresa. Conforme apurado, ele foi informado sobre débitos pendentes e constatou que R$ 1 mil pagos como entrada para a compra de uma geladeira nunca chegaram aos cofres da empresa.

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Diante das suspeitas, a funcionária foi confrontada sobre as irregularidades. Segundo a Polícia Militar, ela acabou admitindo a prática dos atos aos envolvidos, mas alegou não possuir condições financeiras para devolver os valores à vítima neste momento.

Com a confirmação das irregularidades e diante da situação de flagrante, policiais militares conduziram o idoso e a suspeita até a Delegacia de Polícia Civil de Andirá.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar a extensão dos prejuízos causados e eventuais responsabilidades criminais da funcionária.

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Foto: Reprodução/TimburiFM
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Andira - PR
Andira - PR

Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná, surgiu em 1938 ligada ao ciclo do café, que impulsionou seu crescimento inicial. Hoje, a cidade tem economia diversificada, baseada na agricultura, pecuária, comércio e pequenas indústrias. Com população acolhedora, preserva tradições culturais e religiosas, além de oferecer serviços de educação, saúde e lazer. Localizada às margens do rio Cinzas e cortada pela BR-369, destaca-se como polo regional de desenvolvimento.
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