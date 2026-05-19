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Idoso reage a assalto, pega revolver e coloca criminoso para correr no Norte Pioneiro

Situação foi registrada no município de Andirá e suspeitos fugiram, vítima ficou ferida

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
19/05/2026 às 16h55
Idoso reage a assalto, pega revolver e coloca criminoso para correr no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Redação - Folha Extra

ANDIRÁ - Um idoso reagiu a um assalto e tomou o revólver do criminoso. A situação foi registrada no fim da manhã da segunda-feira (18) no município de Andirá, no Norte Pioneiro. Apesar do “Final feliz”, a polícia orienta que as pessoas evitem tomar esse tipo de atitude para evitar um final trágico.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 12h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de assalto a mão armada registrada na Rua Aurélio Cambi. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, um homem de 68 anos contou aos policiais que, por volta das 11h30, dois suspeitos se aproximaram de seu veículo exigindo que ele baixasse o vidro. Ainda segundo o idoso, um dos criminosos estava armado, mas ainda assim ele entrou em luta corporal com o suspeito e conseguiu pegar o revólver. Em seguida, os dois criminosos fugiram do local.

Diante da situação, os policiais apreenderam o revólver calibre 32 que estava carregado com cinco munições. Já o idoso foi encaminhado ao Pronto Socorro para atendimento médico devido a escoriações na face. Foram realizadas diligências em busca dos suspeitos, mas eles não foram encontrados.

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O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

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Andira - PR
Andira - PR

Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná, surgiu em 1938 ligada ao ciclo do café, que impulsionou seu crescimento inicial. Hoje, a cidade tem economia diversificada, baseada na agricultura, pecuária, comércio e pequenas indústrias. Com população acolhedora, preserva tradições culturais e religiosas, além de oferecer serviços de educação, saúde e lazer. Localizada às margens do rio Cinzas e cortada pela BR-369, destaca-se como polo regional de desenvolvimento.
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