Idoso reage a assalto, pega revolver e coloca criminoso para correr no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra
ANDIRÁ - Um idoso reagiu a um assalto e tomou o revólver do criminoso. A situação foi registrada no fim da manhã da segunda-feira (18) no município de Andirá, no Norte Pioneiro. Apesar do “Final feliz”, a polícia orienta que as pessoas evitem tomar esse tipo de atitude para evitar um final trágico.
De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 12h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de assalto a mão armada registrada na Rua Aurélio Cambi. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.
No local, um homem de 68 anos contou aos policiais que, por volta das 11h30, dois suspeitos se aproximaram de seu veículo exigindo que ele baixasse o vidro. Ainda segundo o idoso, um dos criminosos estava armado, mas ainda assim ele entrou em luta corporal com o suspeito e conseguiu pegar o revólver. Em seguida, os dois criminosos fugiram do local.
Diante da situação, os policiais apreenderam o revólver calibre 32 que estava carregado com cinco munições. Já o idoso foi encaminhado ao Pronto Socorro para atendimento médico devido a escoriações na face. Foram realizadas diligências em busca dos suspeitos, mas eles não foram encontrados.
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.