Idoso reage a assalto, pega revolver e coloca criminoso para correr no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

ANDIRÁ - Um idoso reagiu a um assalto e tomou o revólver do criminoso. A situação foi registrada no fim da manhã da segunda-feira (18) no município de Andirá, no Norte Pioneiro. Apesar do “Final feliz”, a polícia orienta que as pessoas evitem tomar esse tipo de atitude para evitar um final trágico.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 12h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de assalto a mão armada registrada na Rua Aurélio Cambi. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, um homem de 68 anos contou aos policiais que, por volta das 11h30, dois suspeitos se aproximaram de seu veículo exigindo que ele baixasse o vidro. Ainda segundo o idoso, um dos criminosos estava armado, mas ainda assim ele entrou em luta corporal com o suspeito e conseguiu pegar o revólver. Em seguida, os dois criminosos fugiram do local.

Diante da situação, os policiais apreenderam o revólver calibre 32 que estava carregado com cinco munições. Já o idoso foi encaminhado ao Pronto Socorro para atendimento médico devido a escoriações na face. Foram realizadas diligências em busca dos suspeitos, mas eles não foram encontrados.

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O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.