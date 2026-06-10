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Idoso tenta esconder o rosto da PM e acaba entregando esquema de tráfico com 114 pedras de crack

Atitude suspeita de um homem de 60 anos chamou a atenção da Polícia Militar e levou à prisão de uma mulher, além da apreensão de drogas, dinheiro e objetos ligados ao tráfico em Andirá

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
10/06/2026 às 11h02
Idoso tenta esconder o rosto da PM e acaba entregando esquema de tráfico com 114 pedras de crack
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ANDIRÁ - A ação de um idoso em tentar se esconder da Polícia Militar acabou entregando um esquema de tráfico de drogas em Andirá, no Norte Pioneiro, na noite desta terça-feira (09). Ao tentar esconder o rosto, os policiais decidiram abordá-lo, e acabaram prendendo uma mulher e mais de 110 porções de crack.

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Tudo começou durante um patrulhamento da PM na vila São Joaquim. Por volta das 19h, os policiais estavam na rua José Braga, quando viram o idoso, de 60 anos, encostado no muro de uma casa alvo de diversas denúncias sobre tráfico. Ao perceber a viatura, o idoso tentou esconder o rosto, atitude que chamou a atenção dos policiais.

Com a atitude suspeita, a equipe decidiu abordar o homem, e nesse momento, o esquema começou a desmoronar: uma mulher de 55 anos saiu da casa no exato momento em que a PM parou para abordar o idoso, com quatro porções de crack na mão.

Diante do flagrante, os policiais realizaram uma varredura na casa, onde encontraram uma mochila com R$ 1.470,55 em dinheiro, 114 porções de crack prontas para a venda e um celular.

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Frente aos fatos, a mulher foi presa e o homem encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Foto: Divulgação
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Andira - PR
Andira - PR

Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná, surgiu em 1938 ligada ao ciclo do café, que impulsionou seu crescimento inicial. Hoje, a cidade tem economia diversificada, baseada na agricultura, pecuária, comércio e pequenas indústrias. Com população acolhedora, preserva tradições culturais e religiosas, além de oferecer serviços de educação, saúde e lazer. Localizada às margens do rio Cinzas e cortada pela BR-369, destaca-se como polo regional de desenvolvimento.
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