Idoso tenta esconder o rosto da PM e acaba entregando esquema de tráfico com 114 pedras de crack

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ANDIRÁ - A ação de um idoso em tentar se esconder da Polícia Militar acabou entregando um esquema de tráfico de drogas em Andirá, no Norte Pioneiro, na noite desta terça-feira (09). Ao tentar esconder o rosto, os policiais decidiram abordá-lo, e acabaram prendendo uma mulher e mais de 110 porções de crack.

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Tudo começou durante um patrulhamento da PM na vila São Joaquim. Por volta das 19h, os policiais estavam na rua José Braga, quando viram o idoso, de 60 anos, encostado no muro de uma casa alvo de diversas denúncias sobre tráfico. Ao perceber a viatura, o idoso tentou esconder o rosto, atitude que chamou a atenção dos policiais.

Com a atitude suspeita, a equipe decidiu abordar o homem, e nesse momento, o esquema começou a desmoronar: uma mulher de 55 anos saiu da casa no exato momento em que a PM parou para abordar o idoso, com quatro porções de crack na mão.

Diante do flagrante, os policiais realizaram uma varredura na casa, onde encontraram uma mochila com R$ 1.470,55 em dinheiro, 114 porções de crack prontas para a venda e um celular.

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Frente aos fatos, a mulher foi presa e o homem encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.