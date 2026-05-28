Cachorro causa acidente e deixa motorista ferido no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

ANDIRÁ - Um cachorro causou um acidente de trânsito que deixou um motorista ferido na manhã desta quinta-feira (28). A colisão envolvendo dois veículos foi registrada na rodovia BR369 no trecho que passa pelo município de Andirá, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela Timburi FM, o acidente envolveu uma caminhonete e uma pick-up VW Saveiro. Conforme os dados colhidos no local, os dois veículos transitavam no mesmo sentido da rodovia quando, ao passar pela localidade conhecida como “Chorinho”, um cachorro atravessou a pista repentinamente fazendo com que o motorista da caminhonete freasse o veículo para evitar um atropelamento. Com isso, o condutor da Saveiro não conseguiu parar a tempo a atingiu a traseira da caminhonete.

Com o impacto, o homem que dirigia a Saveiro teve ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro para avaliação médica com dores no corpo. Já o casal que estava na caminhonete não ficou ferido e o cachorro fugiu do local.

A equipe da Polícia Militar e da concessionária que administra o trecho estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.