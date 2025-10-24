GIRO PARANÁ

Porto de Paranaguá

O Consórcio Canal Galheta Dragagem, formado pela brasileira FTS e pela belga DEME, venceu o leilão do Canal de Acesso ao Porto de Paranaguá, na B3, com outorga de R$ 276 milhões e investimento total previsto de R$ 1,23 bilhão. A concessão, inédita no país, terá duração de 25 anos e prevê o aprofundamento do canal para 15,5 metros. O novo modelo garante dragagens permanentes e amplia a eficiência e competitividade do principal porto do Sul do Brasil.

Central logística da América

O governador Ratinho Júnior destacou que a concessão marca mais uma etapa do plano logístico iniciado em 2019. “Desde o início da nossa gestão, traçamos o objetivo de transformar o Paraná na central logística da América do Sul. Hoje, o Porto de Paranaguá é o mais eficiente do Brasil”, afirmou. Segundo ele, obras como o Moegão e o novo píer vão ampliar em 35% a capacidade operacional, reduzindo custos e fortalecendo a economia paranaense.

Ciência em bares

O Governo do Paraná e a cervejaria Bodebrown lançaram o Pint Of Science 2026, festival internacional que leva a ciência aos bares e restaurantes. O evento ocorre em maio, simultaneamente em 27 países. Em 2025, o Paraná liderou o ranking nacional, com 31 cidades participantes, aumento de 40% em relação ao ano anterior. Segundo o secretário Alex Canziani, a meta é ampliar o alcance e aproximar ainda mais a ciência da sociedade.

Complexo Náutico

O Governo do Paraná lançou o edital de chamamento público para o Complexo Náutico de Guaratuba, que será instalado na área hoje ocupada pelo canteiro de obras da ponte. O projeto visa transformar o espaço em um polo turístico, com impacto positivo na rede hoteleira, no comércio e nos serviços da região. Interessados devem se credenciar até 11 de novembro no site do Paraná Parcerias. Segundo o secretário estadual do Planejamento, Ulisses Maia, a iniciativa representa “a transformação de um passivo em um ativo de altíssimo valor”.

Cidades Excelentes

Os municípios de Pinhais, Quatro Pontes e Pato Branco foram os grandes vencedores da 5ª edição do Prêmio Band Cidades Excelentes 2025 – Etapa Paraná, realizada em Curitiba. A premiação reconhece as melhores práticas de gestão pública no Estado, com destaque para políticas de sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Também foram homenageadas cidades como Curitiba, Palotina, Campo Largo e Maringá, entre outras.

Boa gestão

Representando o Governo do Estado, o secretário das Cidades, Guto Silva, destacou o avanço dos municípios paranaenses em todas as áreas. “O Paraná tem evoluído muito. É nítido o avanço em saúde, segurança, educação e sustentabilidade. O prêmio estimula as prefeituras a trocarem experiências e adotarem boas práticas”, afirmou. Segundo ele, celebrar essas conquistas é valorizar a boa gestão pública e seu impacto positivo na vida dos cidadãos.

Doutor Honoris Causa

A Unila, no Oeste do Paraná, vai conceder o título de Doutor Honoris Causa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um dos idealizadores da universidade. A homenagem reconhece sua trajetória política e o papel decisivo na criação da instituição, voltada à integração latino-americana. O projeto, apresentado em 2014 e retomado em 2025, celebra os 15 anos da UNILA e reforça o legado do presidente na educação e na cooperação internacional.

Infosfera 2025

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) foi destaque no evento Infosfera 2025, promovido pela UFPR, ao receber o prêmio pelo painel interativo PPA e Índice de Maturidade. A ferramenta, desenvolvida pela Coordenadoria-Geral de Fiscalização, foi reconhecida como inovação na gestão da informação pública. O auditor Robson Fernandes Soares representou a equipe idealizadora durante a cerimônia de premiação.

Paraná em Ação

O Paraná em Ação estará em Maringá nesta sexta (24) e sábado (25) com serviços gratuitos à população. O atendimento será das 9h às 17h, no Terminal Rodoviário da Avenida Tuiuti, 180. Serão oferecidos documentos, exames, vagas de emprego e orientações jurídicas. O evento é uma parceria entre o Governo do Estado, TJPR e Prefeitura de Maringá.

Software

O Instituto de Planejamento de Cascavel (IPC) publicou o aviso do Pregão Eletrônico nº 005/2025, destinado à contratação de software para gestão digital de licenças e autorizações urbanas. A sessão pública ocorrerá em 12 de novembro, às 9h, na plataforma www.gov.br/compras, com valor estimado em R$ 316,2 mil. Segundo o presidente Vinícius de Lima Boza, o sistema vai modernizar e dar mais transparência aos processos de planejamento urbano do município.

4º mandato

Durante visita à Indonésia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que disputará as eleições de 2026. “Vou disputar um quarto mandato no Brasil”, declarou, ao lado do presidente indonésio Prabowo Subianto. Lula afirmou que, se reeleito, vai aprofundar a parceria estratégica entre Brasil e Indonésia. A fala ocorreu após a assinatura de novos acordos bilaterais nas áreas de energia, defesa e comércio.