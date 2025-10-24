10°C 25°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

GIRO PARANÁ

Coluna ADI-PR desta sexta-feira (24)

Por: DAVI MARTINS Fonte: ADI-PR
24/10/2025 às 09h35
GIRO PARANÁ
O Consórcio Canal Galheta Dragagem, formado pela brasileira FTS e pela belga DEME, venceu o leilão do Canal de Acesso ao Porto de Paranaguá. Foto: Jonathan Campos/AEN

Porto de Paranaguá

O Consórcio Canal Galheta Dragagem, formado pela brasileira FTS e pela belga DEME, venceu o leilão do Canal de Acesso ao Porto de Paranaguá, na B3, com outorga de R$ 276 milhões e investimento total previsto de R$ 1,23 bilhão. A concessão, inédita no país, terá duração de 25 anos e prevê o aprofundamento do canal para 15,5 metros. O novo modelo garante dragagens permanentes e amplia a eficiência e competitividade do principal porto do Sul do Brasil.

Central logística da América

O governador Ratinho Júnior destacou que a concessão marca mais uma etapa do plano logístico iniciado em 2019. “Desde o início da nossa gestão, traçamos o objetivo de transformar o Paraná na central logística da América do Sul. Hoje, o Porto de Paranaguá é o mais eficiente do Brasil”, afirmou. Segundo ele, obras como o Moegão e o novo píer vão ampliar em 35% a capacidade operacional, reduzindo custos e fortalecendo a economia paranaense.

Ciência em bares

O Governo do Paraná e a cervejaria Bodebrown lançaram o Pint Of Science 2026, festival internacional que leva a ciência aos bares e restaurantes. O evento ocorre em maio, simultaneamente em 27 países. Em 2025, o Paraná liderou o ranking nacional, com 31 cidades participantes, aumento de 40% em relação ao ano anterior. Segundo o secretário Alex Canziani, a meta é ampliar o alcance e aproximar ainda mais a ciência da sociedade.

Complexo Náutico

O Governo do Paraná lançou o edital de chamamento público para o Complexo Náutico de Guaratuba, que será instalado na área hoje ocupada pelo canteiro de obras da ponte. O projeto visa transformar o espaço em um polo turístico, com impacto positivo na rede hoteleira, no comércio e nos serviços da região. Interessados devem se credenciar até 11 de novembro no site do Paraná Parcerias. Segundo o secretário estadual do Planejamento, Ulisses Maia, a iniciativa representa “a transformação de um passivo em um ativo de altíssimo valor”.

Cidades Excelentes

Os municípios de Pinhais, Quatro Pontes e Pato Branco foram os grandes vencedores da 5ª edição do Prêmio Band Cidades Excelentes 2025 – Etapa Paraná, realizada em Curitiba. A premiação reconhece as melhores práticas de gestão pública no Estado, com destaque para políticas de sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Também foram homenageadas cidades como Curitiba, Palotina, Campo Largo e Maringá, entre outras.

Boa gestão

Representando o Governo do Estado, o secretário das Cidades, Guto Silva, destacou o avanço dos municípios paranaenses em todas as áreas. “O Paraná tem evoluído muito. É nítido o avanço em saúde, segurança, educação e sustentabilidade. O prêmio estimula as prefeituras a trocarem experiências e adotarem boas práticas”, afirmou. Segundo ele, celebrar essas conquistas é valorizar a boa gestão pública e seu impacto positivo na vida dos cidadãos.

Doutor Honoris Causa

A Unila, no Oeste do Paraná, vai conceder o título de Doutor Honoris Causa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um dos idealizadores da universidade. A homenagem reconhece sua trajetória política e o papel decisivo na criação da instituição, voltada à integração latino-americana. O projeto, apresentado em 2014 e retomado em 2025, celebra os 15 anos da UNILA e reforça o legado do presidente na educação e na cooperação internacional.

Infosfera 2025

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) foi destaque no evento Infosfera 2025, promovido pela UFPR, ao receber o prêmio pelo painel interativo PPA e Índice de Maturidade. A ferramenta, desenvolvida pela Coordenadoria-Geral de Fiscalização, foi reconhecida como inovação na gestão da informação pública. O auditor Robson Fernandes Soares representou a equipe idealizadora durante a cerimônia de premiação.

Paraná em Ação

O Paraná em Ação estará em Maringá nesta sexta (24) e sábado (25) com serviços gratuitos à população. O atendimento será das 9h às 17h, no Terminal Rodoviário da Avenida Tuiuti, 180. Serão oferecidos documentos, exames, vagas de emprego e orientações jurídicas. O evento é uma parceria entre o Governo do Estado, TJPR e Prefeitura de Maringá.

Software

O Instituto de Planejamento de Cascavel (IPC) publicou o aviso do Pregão Eletrônico nº 005/2025, destinado à contratação de software para gestão digital de licenças e autorizações urbanas. A sessão pública ocorrerá em 12 de novembro, às 9h, na plataforma www.gov.br/compras, com valor estimado em R$ 316,2 mil. Segundo o presidente Vinícius de Lima Boza, o sistema vai modernizar e dar mais transparência aos processos de planejamento urbano do município.

4º mandato

Durante visita à Indonésia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que disputará as eleições de 2026. “Vou disputar um quarto mandato no Brasil”, declarou, ao lado do presidente indonésio Prabowo Subianto. Lula afirmou que, se reeleito, vai aprofundar a parceria estratégica entre Brasil e Indonésia. A fala ocorreu após a assinatura de novos acordos bilaterais nas áreas de energia, defesa e comércio.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O governador Ratinho Júnior anunciou a programação do Verão Maior Paraná 2026. Foto: Jonathan Campos/AEN
ADI-PR Há 1 dia

GIRO PARANÁ

Coluna ADI-PR desta quinta-feira (23)

 O deputado federal Pedro Lupion confirmou que deixará o Progressistas (PP) para assumir a presidência do Republicanos no Paraná. Foto: Câmara dos Deputados
ADI-PR Há 2 dias

GIRO PARANÁ

Coluna ADI-PR desta quarta-feira (22)

 A Campanha Estadual de Multivacinação avança nas escolas do Paraná e segue até 31 de outubro. Foto: Lucas Fermin/SEED-PR
ADI-PR Há 1 semana

GIRO PARANÁ

Coluna ADI-PR desta sexta-feira (17)

 O secretário da Fazenda do Estado do Paraná, Norberto Ortigara, destacou que o Paraná está modernizando a relação entre Fisco e contribuinte com o programa Confia Paraná. Foto: Divulgação
ADI-PR Há 1 semana

GIRO PARANÁ

Coluna ADI-PR desta quinta-feira (16)

 O Fórum Empresas com Refugiados, iniciativa do ACNUR e do Pacto Global da ONU, lançou nesta semana o Hub Paraná, em parceria com o Sesi. Foto: Divulgação
ADI-PR Há 1 semana

GIRO PARANÁ

Coluna ADI-PR desta quarta-feira (15)

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados