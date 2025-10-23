Jovem tenta fugir da PM de bicicleta, cai e acaba na delegacia

Redação - Folha Extra

ANDIRÁ - Um jovem sofreu um acidente e foi parar na delegacia após tentar fugir da Polícia Militar utilizando uma bicicleta motorizada. A situação aconteceu na noite da quarta-feira (22) no município de Andirá, no Norte Pioneiro, após o indivíduo ser flagrado transitando com a bicicleta em alta velocidade e fazendo barulho.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina pela Bairro Timburi quando flagraram dois indivíduos transitando com as bicicletas motorizadas em alta velocidade e fazendo barulho excessivo. Ao tentar realizar a abordagem, os suspeitos empreenderam fuga e, durante a perseguição, um deles acabou caindo e tentou fugir para dentro de uma residência, mas foi detido.

Frente aos fatos, ele foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.