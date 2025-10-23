GIRO PARANÁ

Verão Maior Paraná 2026

O governador Ratinho Júnior anunciou a programação do Verão Maior Paraná 2026, que acontece de 9 de janeiro a 8 de fevereiro nas praias de Matinhos e Pontal do Paraná. Serão cinco finais de semana seguidos com grandes shows nacionais e internacionais, além de atividades esportivas, recreativas e ações sociais. A Operação Verão começa em 20 de dezembro, preparando uma temporada que deve superar o público recorde de 1,8 milhão de pessoas da última edição.

Programação Verão Maior

Verão Maior Paraná 2026 traz agenda histórica de shows e atividades no Litoral. Em um mês serão 39 shows gratuitos com nomes como Alok, Ana Castela, Zé Neto & Cristiano, Roupa Nova, Fábio Jr. e Raça Negra. Além dos shows, haverá atividades esportivas, recreação infantil, gincanas e ações sociais em arenas fixas e itinerantes. O evento promete a maior temporada de lazer e cultura já realizada no verão paranaense.

Propriedades rurais

O governo federal prorrogou por quatro anos o prazo para o georreferenciamento de propriedades rurais, por meio do Decreto nº 12.689/2025, estendendo a exigência até 21 de outubro de 2029. A medida, que atende a uma reivindicação do Sistema FAEP, garante mais segurança jurídica e tranquilidade aos produtores. O processo é obrigatório para regularização e transferência de imóveis rurais.

Infraestrutura e Logística

O Sistema Ocepar promove nesta sexta-feira (24) o 2º Fórum de Modernização da Infraestrutura e Logística, com foco no sistema portuário do Paraná. O diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, será o palestrante convidado e abordará os investimentos nos portos de Paranaguá e Antonina. O evento online é voltado a gestores e profissionais de cooperativas paranaenses dos ramos agropecuário e de transporte.

Investimento histórico

O Governo do Paraná vai aplicar R$ 6,4 bilhões até 2026 em todos os municípios, impulsionando o desenvolvimento urbano e rural. Os recursos contemplam estradas rurais, moradias populares, pavimentação, iluminação em LED e máquinas agrícolas. O investimento histórico fortalece a economia local e melhora a qualidade de vida dos paranaenses.

Valioso

O Governo do Paraná anunciou novas medidas para enfrentar a crise do setor leiteiro, incluindo a tributação inédita de 19,5% sobre o leite em pó importado e a proibição da reidratação de leite estrangeiro. Segundo o secretário da Fazenda do Estado do Paraná, Norberto Ortigara, “essa briga é nossa, não vamos deixar o 4º produto mais valioso do nosso campo afundar”. O Estado também reforça a assistência técnica e incentiva a produção de queijos e derivados.

Valioso II

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou em regime de urgência o Projeto de Lei 888/2023, que proíbe o uso de leite em pó importado reidratado para venda ou fabricação de laticínios no estado. A proposta, articulada entre deputados e o Governo do Paraná, deve ser sancionada imediatamente. A medida busca proteger os pequenos produtores e garantir a competitividade da produção leiteira paranaense.

Corrida da Serra Verde

As inscrições para a 1ª Corrida da Serra Verde Express, com apoio do Viaje Paraná, foram prorrogadas até 31 de outubro. A prova, que já tem mais de 350 confirmados, acontece em 8 de novembro, em Morretes (Litoral). O percurso principal é de 6 km, passando por trechos de Mata Atlântica e o Rio Nhundiaquara. A corrida visa promover o turismo sustentável e movimentar a economia local.

Servidores

O Governo do Paraná nomeou 572 novos servidores para fortalecer o serviço público em todo o Estado, com profissionais distribuídos em áreas como administração, saúde, engenharia e psicologia. A medida, coordenada pela Secretaria da Administração e da Previdência, visa aprimorar o atendimento à população. O secretário Luizão Goulart destacou o compromisso com a gestão eficiente e o desenvolvimento do Estado.

Bagagem de mão

A Câmara dos Deputados aprovou urgência para o PL que proíbe a cobrança de bagagem de mão em voos. Com a urgência, o projeto pode ir direto para votação no Plenário, sem passar pelas comissões. O presidente da Casa, Hugo Motta, criticou o “abuso” das aéreas em querer cobrar pelo item pessoal. Desde 2017, as companhias estão autorizadas a cobrar por malas despachadas.

Dívidas rurais

O BNDES liberou R$ 12 bilhões para o novo programa de crédito rural, visando recuperar produtores com perdas de safra por eventos climáticos. O apoio é para municípios com emergência reconhecida (2020-2024), incluindo estados afetados como o Paraná.

Foco no produtor

O financiamento terá prazo de até nove anos, com um de carência. O programa é destinado a produtores rurais, associações e cooperativas. Quarenta por cento dos recursos são reservados a beneficiários do Pronaf e Pronamp, segmentos importantes no Paraná e na segurança alimentar.