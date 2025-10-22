10°C 22°C
FICAFÉ e Feira de Sabores reforçam o protagonismo do Norte Pioneiro na produção agroindustrial

Evento realizado em Jacarezinho reúne mais de 85 expositores e movimenta a economia regional com foco em cafés especiais e produtos da agroindústria familiar

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
22/10/2025 às 18h24
O evento contou com a participação de 27 municípios produtores e atraiu mais de 6 mil visitantes. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Jacarezinho se tornou, mais uma vez, o centro das atenções do agronegócio paranaense com a realização da 18ª FICAFÉ – Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná e da 4ª Feira de Sabores do Norte Pioneiro, que ocorreram entre os dias 21 e 23 de outubro, no Centro de Eventos da cidade. As feiras reuniram mais de 85 expositores, além de palestras, workshops, concursos e leilões de cafés especiais, consolidando o município como referência na valorização da produção local e da cafeicultura certificada.

O evento contou com a participação de 27 municípios produtores e atraiu mais de 6 mil visitantes, entre produtores, empreendedores e compradores nacionais e internacionais. Nas edições anteriores, as feiras movimentaram mais de R$ 12 milhões em negócios, envolvendo maquinários, equipamentos e insumos agrícolas.

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, anfitrião do evento, destacou o impacto da FICAFÉ e da Feira de Sabores no fortalecimento econômico regional. “Precisamos nos unir para ampliar a feira, para apresentar ao mundo o potencial da nossa região. Jacarezinho tem se tornado uma verdadeira vitrine de oportunidades, tanto na produção de cafés especiais quanto em produtos diferenciados do agro”, afirmou.

Durante o evento, Palhares também ressaltou que Jacarezinho é o município que mais investe no Sebrae no Paraná, evidenciando o compromisso da administração municipal com o empreendedorismo e o desenvolvimento do setor produtivo. “Nosso café é exportado para os Estados Unidos, presente nas lojas Starbucks e vendido em dólar. Nossa goiaba chega a Dubai. São produtos com indicação geográfica, que carregam o nome do Norte Pioneiro e do Paraná para o mundo”, completou.

Desde sua criação, em 2008, a FICAFÉ vem se consolidando como uma das principais feiras do país dedicadas à cafeicultura certificada e sustentável, reunindo produtores, cooperativas, indústrias e representantes de instituições públicas e privadas. Já a Feira de Sabores, criada em 2022, ampliou o escopo de divulgação, abrindo espaço para produtos da agroindústria familiar, como goiabas, morangos, queijos, geleias, sucos, verduras e derivados.

As feiras reforçam o papel do Norte Pioneiro como polo de inovação e sustentabilidade na produção agrícola, conectando o campo ao mercado consumidor e estimulando o turismo de negócios na região. Além da comercialização, os visitantes têm acesso a degustações, minicursos e palestras técnicas, com foco em certificação, qualidade, sustentabilidade e tendências de mercado.

Com essa edição, Jacarezinho reafirma sua posição como uma das principais vitrines do agronegócio paranaense, destacando a força da produção regional e o avanço das práticas sustentáveis que impulsionam o desenvolvimento do Norte Pioneiro.

