Acidente deixa homem ferido na BR153

Colisão envolvendo um automóvel e um caminhão aconteceu no trecho da rodovia que passa por jacarezinho

22/10/2025 às 16h26
Acidente deixa homem ferido na BR153
JACAREZINHO - Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (22) deixou um homem ferido na rodovia BR-153 no trecho que passa por Jacarezinho, no Norte Pioneiro. A colisão envolveu um automóvel e um caminhão.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 09h00 e envolveu um automóvel Jeep Compass e um caminhão Mercedes Benz. Conforme os dados colhidos no local, o motorista do Compass seguia pela rodovia PR-431 quando acabou atravessando a BR-153 e atingiu o caminhão que transitava pela rodovia Federal.

Com o impacto, um homem que estava como passageiro no caminhão teve ferimentos. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e foi encaminhado ao hospital de Jacarezinho para receber atendimento médico. No veículo estavam o motorista e três passageiras que não tiveram ferimentos.

As equipes da PRF, SAMU e EPR Litoral Pioneiro estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.

