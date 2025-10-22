10°C 24°C
Circuito Gastronômico dos Campos Gerais abre inscrições para edição de 2025

Interessados têm até o dia 30 deste mês para realizar a inscrição, aberta para restaurantes, bares, cafeterias e outros estabelecimentos; veja como se inscrever

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
22/10/2025 às 13h31
Evento tem como objetivo valorizar a culinária local. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Circuito Gastronômico dos Campos Gerais, evento que já se tornou tradição na região e tem como objetivo valorizar a culinária local, movimentar o turismo e fomentar a economia criativa. Organizado pela Agência de Desenvolvimento Turístico dos Campos Gerais (ADETUR), o Circuito é realizado em parceria com o Visite Ponta Grossa Convention & Visitors Bureau, SEBRAE/PR, Sistema Fecomércio Paraná e prefeituras locais, com apoio da Lei Municipal de Incentivo a Eventos Turísticos (nº 12.066/14) e patrocínio da Águia Florestal e Sicredi.

Os interessados têm até o dia 30 de outubro para se inscrever, por meio de um formulário online. A taxa de inscrição é de R$ 50, com isenção para empresas associadas à Abrasel Campos Gerais, ao Convention & Visitors Bureau e projetos aprovados pelo SEBRAE.

Por tratar-se de um evento regional, as inscrições são restritas aos municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, Imbaú, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Reserva, Sengés, São João do Triunfo, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania.

Podem participar restaurantes, bares, cafeterias, bistrôs, food trucks, atrativos turísticos, bem como eventos e experiências gastronômicas que valorizem a identidade regional. São sete categorias disponíveis: doces, café rural, refeições, petiscos e lanches, bebidas, experiências gastronômicas, eventos e gastronomia regional.

Cada estabelecimento pode cadastrar até cinco pratos, que serão divulgados no site do evento com descrição, preço e horários de atendimento. A avaliação é feita pelos próprios clientes, que pontuam os pratos após consumi-los. Ganha quem tiver o maior número de avaliações positivas.

O evento de 2024 teve como grande vencedor o Boteco da Visconde, de Ponta Grossa, com o prato "Pork Ball" – bolinho de pernil desfiado, crocante por fora e macio por dentro. O proprietário, Lucas Klas, destacou o reconhecimento e o impacto positivo na equipe, já confirmando presença nesta edição.

A edição de 2025 promete uma programação ainda mais intensa, com atividades como a aula-show com chefs convidados, a Semana de Estudos da Cerveja, o 2º Tour Gastronômico de Ponta Grossa e o Fórum de Gastronomia dos Campos Gerais, com debates sobre tendências, empreendedorismo e boas práticas na cozinha. O Circuito reafirma a região como destino de turismo gastronômico.

O formulário de inscrição para a edição deste ano pode ser encontrado em www.grastronomiadoscamposgerais.

