GIRO PARANÁ

O deputado federal Pedro Lupion confirmou que deixará o Progressistas (PP) para assumir a presidência do Republicanos no Paraná. Foto: Câmara dos Deputados

Comando do Republicanos

O deputado federal Pedro Lupion confirmou que deixará o Progressistas (PP) para assumir a presidência do Republicanos no Paraná. A mudança, homologada pelo ministro Nunes Marques no TSE, será oficializada nos próximos dias, com a presença de Tarcísio de Freitas e Marcos Pereira. Lupion afirmou que retomar a liderança partidária no Estado é “uma oportunidade natural” após quase uma década à frente do Democratas.

Congresso municipalista

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria das Cidades, participa do 3º Congresso dos Municípios do Mato Grosso do Sul. O evento reúne gestores para debater políticas públicas e boas práticas de gestão. O secretário Guto Silva apresentará as experiências paranaenses e os programas Asfalto Novo, Vida Nova, Ilumina Paraná e Casa Fácil. Guto Silva também participa do Fórum Planeja Brasil, em Maringá, que reúne lideranças e palestrantes como Martha Gabriel, Clóvis de Barros Filho e Ricardo Amorim.

Educa Juntos

Governo do Paraná vai investir R$ 70 milhões para ampliar o ensino de inglês e robótica nas séries iniciais do Ensino Fundamental, dentro do programa Educa Juntos. A iniciativa busca fortalecer a integração entre redes municipal e estadual e preparar as crianças para o futuro. As aulas devem começar em 2026, após a formação dos profissionais.

Modelo cívico-militar

O governador Ratinho Junior encaminhou à Assembleia Legislativa projeto que autoriza escolas de tempo integral e profissional a aderirem ao programa de colégios cívico-militares a partir de 2026. A proposta amplia as possibilidades de organização da rede estadual e mantém o Paraná como referência nacional nesse modelo, que hoje atende 190 mil estudantes em 312 unidades.

Modelo cívico-militar

Segundo o secretário da Educação, Roni Miranda, o programa tem promovido avanços na disciplina e no rendimento escolar. Em 2023, os colégios cívico-militares registraram Ideb de 5,43 no fundamental e 4,75 no médio, acima da média estadual. O projeto também poderá ser estendido às escolas de ensino integral e profissionalizante.

Telecirurgia

Um médico brasileiro realizou, em setembro, uma cirurgia inédita a 12 mil quilômetros de distância: do Hospital Aldiaber, no Kuwait, operou um paciente com hérnia inguinal no Hospital da Cruz Vermelha, no Paraná. O procedimento comprovou a segurança da telecirurgia e pode ser reconhecido como a mais longa do mundo.

Crédito rural

Nos três primeiros meses de operação do Plano Safra 2025/26, foram contratados R$ 104,08 bilhões em crédito rural, queda de 19,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O levantamento da Ocepar mostra que os recursos livres lideram as operações (32%), seguidos pelos obrigatórios (22%). As cooperativas paranaenses responderam por R$ 5,14 bilhões, cerca de um terço do total nacional.

Transição energética

O novo parque de inovação e tecnologia Senai Park, inaugurado nesta segunda-feira (20) em Ipojuca (PE), reúne empresas de todo o país em projetos voltados à descarbonização e energia limpa. Entre os parceiros está a CTG Brasil, companhia com forte atuação no Paraná, responsável por importantes usinas hidrelétricas no Estado. A iniciativa reforça o protagonismo paranaense na produção de energia renovável e no avanço da transição energética nacional.

Agrinho 30 anos

O Centro de Convenções Expotrade, em Pinhais, recebeu mais de 4 mil pessoas na cerimônia que celebrou os 30 anos do Programa Agrinho, maior iniciativa de responsabilidade social do Sistema FAEP. A edição histórica contou com 1,1 milhão de alunos e 13 mil professores, reunindo todos os 399 municípios do Paraná e premiando 2.594 participantes em 15 categorias.

Ponte da Integração

Com 85% das obras concluídas, a Perimetral Leste de Foz do Iguaçu entra na etapa final de execução. A entrega está prevista para 10 de dezembro, preparando o terreno para a inauguração da Ponte da Integração, entre Foz do Iguaçu (Brasil) e Presidente Franco (Paraguai). A estrutura é considerada uma das maiores obras de infraestrutura da região de fronteira nos últimos anos.

“Consulta Diretor”

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná anulou a aplicação da Prova de Habilitação para “Consulta Diretor” devido a instabilidade técnica no sistema da Celepar. A nova aplicação ocorrerá no dia 30 de outubro, no turno da noite. A medida busca garantir igualdade de condições, transparência e lisura no processo seletivo.

Em queda

A Petrobras anunciou uma redução de 4,9% no preço da gasolina ‘A’ vendida às distribuidoras, válida desde esta terça-feira (21). O valor médio passa de R$ 2,85 para R$ 2,71 por litro, queda de R$ 0,14. Esta é a segunda redução em 2025, totalizando recuo de 10,3% no ano. O diesel não teve alteração de preço.