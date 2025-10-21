8°C 21°C
Atunorpi destaca potencial turístico da região durante feira em Jacarezinho

Mara Mello destacou que o turismo está ligado a economia e valorização da região durante a 18ª Ficafé e Feiras de Sabores do Norte Pioneiro

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
21/10/2025 às 15h46
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - A Associação Turística do Norte Pioneiro (ATUNORPI) participa da 18ª edição do Ficafé e da 4ª edição da Feira Sabores do Norte Pioneiro do Paraná, reforçando a vocação turística e o potencial econômico da região. Os eventos acontecem entre os dias 21 e 23 de outubro, no Centro de Eventos de Jacarezinho (PR), reunindo produtores, empreendedores e visitantes interessados em conhecer as riquezas do território norte-pioneiro.

A presidente da ATUNORPI, Mara Mello, destaca a importância da participação da entidade em iniciativas que valorizam o desenvolvimento regional. Segundo ela, o turismo está diretamente ligado à economia e à valorização do território. “A ATUNORPI tem como missão fortalecer o turismo e promover a integração entre os municípios. Participar da Ficafé é uma oportunidade de mostrar o potencial do Norte Pioneiro, seja nas belezas naturais, na cultura, na gastronomia ou no acolhimento do nosso povo”, afirma.

Com expectativa de reunir mais de 4 mil pessoas, o evento busca evidenciar o potencial produtivo e inovador da região. O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, ressalta que a Ficafé e a Feira de Sabores são vitrines do trabalho de produtores locais e da força do agronegócio. “Essas feiras vão muito além de uma simples exposição, são uma demonstração da capacidade do Norte Pioneiro e de quem faz do café e dos produtos diferenciados do agro o motor da nossa economia”, afirma. Ele também reforça que o município tem investido em políticas de incentivo à agricultura familiar e ao turismo rural.

Durante os três dias de programação, mais de 60 estandes estarão disponíveis ao público, com cafés especiais, produtos orgânicos, queijos artesanais e outras mercadorias regionais. O consultor técnico do Sebrae, Odemir Capello, observa que o evento inclui concursos de qualidade do café, palestras e leilões, além de promover conexões entre empresários e produtores.

O presidente do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Jacarezinho, Fabiano Oliveira, ressalta a importância da ATUNORPI no fortalecimento do agroturismo. Ele destaca que o sucesso do turismo regional depende da integração entre poder público, iniciativa privada e terceiro setor, além do protagonismo dos produtores locais no desenvolvimento sustentável da região.

Foto: Divulgação.
