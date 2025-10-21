Investigações que começaram no Norte Pioneiro miram quadrilha que movimentou R$ 120 milhões

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - Cerca de 350 agentes da Polícia Civil estão nas ruas nesta terça-feira (21) para cumprir 90 mandados no Paraná e outros três estados em uma operação que mira uma quadrilha investigada pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção ativa, que movimentou mais de R$ 120 milhões. As investigações tiveram início em abril do ano passado em Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

Os mandados expedidos pela Justiça contam com 42 mandados de prisão, 48 mandados de busca e apreensão, além de 11 mandados de sequestro de bens que envolvem veículos, imóveis, dinheiro em espécie e bloqueio de contas bancárias.

No Paraná, as ações foram deflagradas nos municípios de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, Londrina, Cambé, Jataizinho e Paranavaí. No Mato Grosso do Sul, os policiais deflagraram ações em Ponta Porã, e em Santa Catarina nas cidades de Bombinhas e Brusque, além de Ourinhos e Hortolândia, no Estado de São Paulo.

Os trabalhos começaram em abril de 2024 na cidade de Jacarezinho e, em junho, dois homens apontados como líderes do bando foram presos em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O delegado Pedro Cáprio, responsável pelas investigações, falou sobre o objetivo da operação. “O objetivo da operação é desarticular toda a estrutura do grupo, interrompendo a distribuição de drogas, a lavagem de dinheiro e as relações que mantêm o crime organizado ativo”, explicou.

A ação ainda conta com apoio de equipes da Polícia Militar de São Paulo e Santa Catarina, além da Polícia Federal.