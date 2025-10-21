Center Conection inaugura sede em Wenceslau Braz e amplia atuação na região

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A Center Conection Telecom, provedora regional de internet com atuação consolidada em cidades do Paraná, inaugurou oficialmente sua nova unidade física em Wenceslau Braz nesta sexta-feira (17). A abertura marca a ampliação da presença da empresa na região, somando-se aos atendimentos já realizados em Arapoti, Jaguariaíva e São José da Boa Vista.

O evento de inauguração começou às 9h, com recepção ao público e atividades abertas à comunidade local. Foram oferecidos café da manhã, pipoca e algodão-doce aos visitantes. A cerimônia oficial foi conduzida na sede da empresa e contou com a presença dos fundadores, colaboradores, clientes, familiares e autoridades locais.

Alessandra Francisca em discurso. Foto: Folha Extra

A abertura foi conduzida por Alessandra Francisca, assistente social da empresa, que apresentou um breve histórico da Center Conection. O negócio teve início em 2009, a partir da iniciativa de Celso Ferreira de Lima, que começou a compartilhar conexão de internet com vizinhos em Arapoti.

Desde então, a empresa cresceu de forma progressiva, ampliando sua infraestrutura e equipe, até atingir a marca atual de mais de três mil famílias atendidas em quatro municípios. “Hoje a gente comemora não só o crescimento da empresa, mas o fortalecimento de uma rede que conecta pessoas, sonhos e comunidades. É um momento de muita gratidão e esperança para todos nós”, disse Alessandra em seu discurso.

Durante a cerimônia, o padre José Francisco da Rocha foi convidado para realizar uma oração e abençoar simbolicamente o novo espaço. Em seguida, ocorreu o corte do laço inaugural pelos fundadores Celso e Fabiana de Lima, oficializando a abertura da unidade de Wenceslau Braz.

Após o encerramento da cerimônia, os presentes foram convidados a conhecer as instalações por meio de uma visita guiada conduzida por Celso, que destacou os principais diferenciais estruturais da nova unidade. A empresa aposta em atendimento presencial próximo ao cliente, suporte técnico especializado e expansão da cobertura de internet com tecnologia de ponta.

No período da tarde, foi realizada uma carreata pelas ruas principais da cidade. A ação teve o objetivo de divulgar a chegada da empresa e reforçar sua presença junto à população local.

A nova unidade representa uma etapa estratégica no plano de expansão da Center Conection, que busca consolidar sua atuação em municípios de médio porte no Paraná. Segundo a direção, o foco é oferecer serviços com qualidade técnica, preços acessíveis e suporte constante, com ênfase no relacionamento direto com o cliente.

Celso Ferreira de Lima ressaltou que a operação em Wenceslau Braz representa um avanço planejado e que a empresa está preparada para os desafios logísticos e operacionais da nova etapa. “Temos consciência de que cada cidade possui suas particularidades. Estamos prontos para atender às demandas locais, mantendo o padrão de qualidade que oferecemos nas demais cidades”, afirmou.

A cerimônia contou com a participação de autoridades locais, entre elas o assessor do prefeito, Fábio Rosa; o secretário municipal de Indústria e Comércio, Fábio Machado de Almeida; o agente de desenvolvimento da Sala do Empreendedor, Davi Bento Pinho; além de representantes da Acebraz (Associação Comercial e Empresarial de Wenceslau Braz), da Emater, do Sicoob e da Cresol. Os representantes destacaram a importância da chegada da empresa para o fortalecimento da infraestrutura de internet no município, com reflexos diretos no desenvolvimento econômico e social da região.

Com a operação em funcionamento, a Center Conection passa a oferecer planos residenciais e empresariais de internet, com suporte técnico local e condições comerciais personalizadas para os moradores e empreendedores de Wenceslau Braz.