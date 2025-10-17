17°C 27°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Explosão em usina de etanol deixa dois gravemente feridos em Jacarezinho; veja o vídeo

Incidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (17), durante o abastecimento de um caminhão na Usina Jacarezinho; motorista foi transferido com urgência para Londrina

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
17/10/2025 às 14h22
Explosão em usina de etanol deixa dois gravemente feridos em Jacarezinho; veja o vídeo
Explosão deixou o motorista do caminhão e um funcionário da Usina feridos. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - A manhã desta sexta-feira (17) foi marcada por tensão e correria em uma usina localizada às margens da BR-153, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Uma explosão seguida de incêndio na plataforma de carregamento de etanol da Usina Jacarezinho deixou dois trabalhadores feridos e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Defesa Civil.

Segundo informações preliminares, o fogo teria começado no momento em que um caminhão-tanque era abastecido. A explosão provocou um incêndio que atingiu ao menos dois veículos e rapidamente se espalhou pela área de carregamento.

De acordo com informações da página Bora Ver, as vítimas são o motorista do caminhão e um funcionário da usina. Ambos sofreram graves queimaduras. Um deles foi atendido pela equipe do SAMU e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido de helicóptero para o Hospital Universitário de Londrina. O outro ferido também recebeu atendimento médico, mas ainda não há informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas.

As chamas foram controladas após a chegada dos bombeiros, que atuaram no rescaldo e no isolamento da área. O local segue interditado para garantir a segurança dos trabalhadores e permitir o trabalho das equipes de perícia.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o que teria provocado o incêndio, e as causas estão sendo investigadas.

A comunidade local ficou abalada com a intensidade da explosão, e vídeos feitos por moradores nas proximidades mostram colunas de fumaça preta e as chamas consumindo parte da estrutura.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
JUSTIÇA Há 9 horas

Homem que matou idoso a tiros durante assalto em Jacarezinho volta para a cadeia

Crime aconteceu em maio de 2015 e, desde então, o criminoso cumpria pena fora do sistema penitenciário; após nova decisão da Justiça, ele foi preso nesta quinta-feira (16) e cumprirá pena de 13 anos

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Jacarezinho promove ação para incentivar a higiene bucal nas escolas

Atividades incluem escovação supervisionada, aplicação de flúor e orientações sobre cuidados com a saúde bucal

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Carreta da Inovação chega a Jacarezinho com atividades de tecnologia e empreendedorismo

Atividades que começam nesta quarta-feira são oferecidas de forma gratuita e seguem até a sexta-feira

 Informações apontam que o explosivo foi colocado no prédio da Cooperativa Cresol. Foto: Divulgação/JNN
RISCO DE EXPLOSÃO Há 2 semanas

Rua do centro de Jacarezinho é isolada após ameaça de bomba

Primeiras informações apontam que o explosivo está dentro do prédio da Cooperativa Cresol; atualizações devem ser divulgadas em breve

 Foto: Ilustrativa - Gustavo Moreno/STF
NORTE PIONEIRO Há 3 semanas

Ministro do Supremo Tribunal Federal visita o Norte Pioneiro em outubro

Flavio Dino deve participar da abertura da 56ª Semana Jurídica da Uenp

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados