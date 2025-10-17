Explosão em usina de etanol deixa dois gravemente feridos em Jacarezinho; veja o vídeo

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - A manhã desta sexta-feira (17) foi marcada por tensão e correria em uma usina localizada às margens da BR-153, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Uma explosão seguida de incêndio na plataforma de carregamento de etanol da Usina Jacarezinho deixou dois trabalhadores feridos e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Defesa Civil.

Segundo informações preliminares, o fogo teria começado no momento em que um caminhão-tanque era abastecido. A explosão provocou um incêndio que atingiu ao menos dois veículos e rapidamente se espalhou pela área de carregamento.

De acordo com informações da página Bora Ver, as vítimas são o motorista do caminhão e um funcionário da usina. Ambos sofreram graves queimaduras. Um deles foi atendido pela equipe do SAMU e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido de helicóptero para o Hospital Universitário de Londrina. O outro ferido também recebeu atendimento médico, mas ainda não há informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas.

As chamas foram controladas após a chegada dos bombeiros, que atuaram no rescaldo e no isolamento da área. O local segue interditado para garantir a segurança dos trabalhadores e permitir o trabalho das equipes de perícia.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o que teria provocado o incêndio, e as causas estão sendo investigadas.

A comunidade local ficou abalada com a intensidade da explosão, e vídeos feitos por moradores nas proximidades mostram colunas de fumaça preta e as chamas consumindo parte da estrutura.