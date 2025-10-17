17°C 27°C
Homem que matou idoso a tiros durante assalto em Jacarezinho volta para a cadeia

Crime aconteceu em maio de 2015 e, desde então, o criminoso cumpria pena fora do sistema penitenciário; após nova decisão da Justiça, ele foi preso nesta quinta-feira (16) e cumprirá pena de 13 anos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
17/10/2025 às 13h25
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Um homem de 31 anos foi preso nesta quinta-feira (16) em Jacarezinho, cidade do Norte Pioneiro. Ele foi condenado por matar um idoso a tiros durante um assalto, que aconteceu em maio de 2015. Após anos cumprindo pena fora do sistema penitenciário, a Justiça decidiu por sua reclusão. Ele ainda deve cumprir mais de 13 anos de pena remanescente.

De acordo com as informações da Polícia Civil, o homem foi o autor do crime que tirou a vida de José Carlos de Almeida. Ele foi ferido por disparos de arma de fogo durante o assalto, e infelizmente não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

Com o caso comprovado, o homem foi indiciado e posteriormente condenado pelo crime de latrocínio – roubo seguido de morte. Inicialmente, ele chegou a ser preso, mas passou a cumprir pena fora do sistema penitenciário. No entanto, a história teve um novo desfecho nesta semana.

Após 10 anos do crime, a justiça determinou que ele deveria voltar ao sistema prisional, e cumprir o restante da pena em regime fechado. Com o mandado em aberto, os policiais se dirigiram até a casa do homem, no bairro Nossa Senhora das Graças, onde realizaram a prisão.

"O indivíduo foi abordado em frente à sua própria residência, confirmando a precisão do trabalho investigativo e de inteligência da Polícia Civil", afirma o delegado Tristão de Carvalho.

Agora, ele cumprirá 13 anos e 4 meses de pena em regime fechado.

