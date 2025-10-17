GIRO PARANÁ

Dia D

A Campanha Estadual de Multivacinação avança nas escolas do Paraná e segue até 31 de outubro. Equipes de saúde visitam 7,9 mil instituições para imunizar e atualizar as cadernetas de mais de 2,4 milhões de estudantes. Desde abril, 198 mil doses foram aplicadas. O Dia D será neste sábado (18).

Cidade Amiga

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu Ponta Grossa como Cidade Amiga da Pessoa Idosa, integrando-a à rede global de municípios que promovem o envelhecimento ativo e saudável. Com mais de 52 mil idosos, o município se destaca por ações de autonomia, inclusão e cuidado, como o Circuito 60+ e o Condomínio do Idoso. A prefeita Elizabeth Schmidt celebrou o título, que reforça o compromisso da cidade com a qualidade de vida em todas as idades.

Semana da inovação

Curitiba sediará até 18 de outubro, a Cúpula Anual da Aliança Latino-Americana de Startups (ALAS) 2025, reunindo lideranças de 19 países durante a Semana Estadual da Inovação. O evento conta com apoio do Governo do Estado, Prefeitura de Curitiba e Ministério das Relações Exteriores. Com o tema “A Inovação está em nosso DNA”, a cúpula promoverá rodadas de negócios, painéis e workshops, consolidando o Paraná como referência em tecnologia e empreendedorismo.

Investimento

A Prefeitura de Curitiba iniciou a instalação de aparelhos de ar-condicionado em 154 escolas, CMEIs e CMAEEs da rede municipal. O investimento de R$ 50 milhões permitirá climatizar 1,6 mil salas nesta primeira fase, com prazo de até oito meses. As unidades foram escolhidas conforme o mapa de calor da cidade. Segundo o prefeito Eduardo Pimentel, a medida garante mais conforto e bem-estar para alunos e educadores.

Frotas Paraná

O Programa Descarbonização de Frotas Paraná, lançado pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SEIC) em parceria com a Fetranspar, busca reduzir as emissões do transporte substituindo o diesel por biometano e combustíveis renováveis. A iniciativa integra a estratégia estadual de transição energética e fortalece o ecossistema de inovação e sustentabilidade. O programa consolida o Paraná como referência nacional em mobilidade limpa.

Verão Maior

O Governo do Paraná divulgará na terça-feira (21), nas redes sociais, a aguardada programação de shows do Verão Maior Paraná 2025/2026, o maior festival gratuito do país. A última temporada reuniu quase 2 milhões de pessoas nas praias de Matinhos e Pontal do Paraná. O evento, que já trouxe nomes como Luan Santana, Roupa Nova, Simone Mendes e Raça Negra, promete novamente lotar o Litoral com música e diversão.

Portos do Paraná

A Portos do Paraná movimentou 55,3 milhões de toneladas entre janeiro e setembro de 2025, alta de 6,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, e caminha para atingir 70 milhões de toneladas até dezembro. O destaque é para os granéis sólidos, que representam 61,5% do total. O número de atracações também cresceu, chegando a 2.124 navios. O aumento do calado e a expansão das exportações de milho, soja e frango congelado impulsionam o desempenho recorde do porto.

Descomplica Paraná

O Paraná conquistou o 1º lugar no Ranking Nacional de Dispensa de Alvarás e Licenças, elaborado pelo Instituto Liberal de São Paulo (ILISP), confirmando o Estado como referência em liberdade econômica e desburocratização. Com 975 atividades de baixo risco dispensadas de licenças, o Paraná superou todos os estados brasileiros. O resultado é fruto das ações do programa Descomplica Paraná, coordenado pela Casa Civil e Junta Comercial.

Santuário

Itaipulândia, no Oeste do Paraná, terá um novo Santuário de Nossa Senhora Aparecida, com templo em formato de cruz grega e capacidade para 2,8 mil pessoas sentadas. O complexo, às margens do Lago de Itaipu, contará com praça de alimentação, auditório, mirante e áreas de apoio aos romeiros, totalizando 9 mil m² de área construída. O projeto tem apoio do Governo do Estado, da prefeitura e da arquidiocese local para impulsionar o turismo religioso.

Rodovia dos Minérios

O DER Paraná realizou nesta semana a sessão de disputa para a nova etapa de duplicação da Rodovia dos Minérios, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. A Ivaí Engenharia de Obras S.A. apresentou a melhor proposta, no valor de R$ 350 milhões. A obra prevê 8,3 quilômetros de duplicação, 13 novos viadutos e melhorias na drenagem e sinalização. O contrato inclui os projetos e execução, com prazo total de 36 meses.

Concurso público

O Governo do Paraná lançou edital para o concurso de agente fazendário estadual, com 60 vagas e salário inicial de R$ 12.960,00. As inscrições vão de 3/11 a 3/12 no site do Cebraspe. As provas acontecem em 25 de janeiro de 2026 em quatro cidades. O certame busca reforçar o quadro técnico da Sefa e da Receita Estadual.

Cruzeiro de luxo

O navio de cruzeiro de luxo Scenic Eclipse ancorou na quinta-feira (16) próximo à Ilha do Mel, trazendo 202 passageiros e 189 tripulantes, em sua segunda passagem pelo litoral paranaense. Os turistas, em sua maioria europeus e norte-americanos, desembarcaram para visitar a ilha, impulsionando o comércio local.