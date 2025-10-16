Dia das Crianças é celebrado com show de prêmios da Farmavida em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - O Dia das Crianças foi celebrado com muita alegria e diversão em Wenceslau Braz com um show de prêmios especial organizado pela Farmavida. A farmácia, que é uma das mais tradicionais e conhecidas na cidade, sorteou diversos brinquedos para seus clientes, incluindo garrafinhas, triciclos infantis e outros itens que fizeram a alegria da criançada.

Os prêmios foram sorteados no último sábado (11), depois de uma campanha repleta de promoções e descontos especiais para os clientes da farmácia. Doutor Ricardo , proprietário da Farmavida, destacou que os prêmios de Dia das Crianças é uma tradição na farmácia, algo que reflete um incentivo ao futuro do país, segundo ele.

“Nós temos por tradição celebrar o Dia das Crianças. Sem dúvidas, estas crianças são o futuro do nosso país, e futuramente ocuparão cargos de destaque, então nós tentamos incentivá-los e agradá-los o máximo possível”, destacou o doutor em entrevista com a reportagem da Folha.

Foram 30 dias de promoções, preenchimento de cupons e ansiedade das crianças para ganharem os prêmios. “Sorteamos dois triciclos, muitos brindes, estoura balão e as promoções para nossos clientes, para agradar seus filhos”, contou Ricardo.

Durante o mês, todos os clientes puderam preencher cupons para concorrer às premiações, sem contar que neste período, a farmácia realizou dezenas de promoções e descontos especiais.

Os prêmios principais foram os dois triciclos e, junto com eles, a farmácia ainda sorteou diversos outros brindes, como garrafas de água. Silmara Fátima Muller Xavier foi uma das sortudas que levou o triciclo para a casa, enquanto Marilza Rocha foi quem ganhou o outro brinquedo.

Durante o dia, além de realizar as premiações, a farmácia ainda garantiu que as crianças que não foram sorteadas tivessem um momento de diversão ao passar pelo estabelecimento com seus responsáveis. “Distribuímos pipoca, pacotes com doces e agradamos as crianças de diversas maneiras”, contou o doutor.

Ricardo também aproveitou para destacar a importância do dia como Dia de Nossa Senhora Aparecida. “Também temos muita consideração por essa data. Ser mãe já é uma responsabilidade grande, agora ser mãe de Jesus, foi uma responsabilidade ainda maior”, enfatizou. Segundo ele, foi a comemoração de duas datas que foram um sucesso. “Me deixou muito contente”, destacou.

Além da campanha de Dia das Crianças, a Farmavida é conhecida na cidade por suas diversas ações voltadas para datas especiais. Neste mês de outubro, por exemplo, a farmácia está com promoções especiais do Outubro Rosa, com descontos em diversos produtos. Doutor Ricardo ainda aproveitou para destacar que a equipe está preparando uma campanha especial de fim de ano.