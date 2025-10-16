GIRO PARANÁ

O secretário da Fazenda do Estado do Paraná, Norberto Ortigara, destacou que o Paraná está modernizando a relação entre Fisco e contribuinte com o programa Confia Paraná. Foto: Divulgação

Confia Paraná

O secretário da Fazenda do Estado do Paraná, Norberto Ortigara, destacou que o Paraná está modernizando a relação entre Fisco e contribuinte com o programa Confia Paraná, inspirado no modelo de “Cooperative Compliance” da OCDE. A iniciativa promove diálogo, transparência e confiança entre Estado e empresas, reduzindo litígios e aumentando a arrecadação voluntária. Segundo Ortigara, o modelo alinha o Paraná às melhores práticas internacionais de gestão tributária.

Superávit comercial

O Paraná fechou setembro de 2025 com superávit comercial de US$ 105,5 milhões, resultado de uma corrente de comércio de US$ 3,9 bilhões. De janeiro a setembro, o Estado exportou US$ 17,7 bilhões e importou US$ 15,7 bilhões. O complexo da soja liderou as exportações, com US$ 3,7 bilhões, seguido por frango (US$ 2,6 bi) e açúcar (US$ 869 mi). Nas importações, destacam-se fertilizantes (US$ 2,4 bi) e óleo diesel (US$ 1 bi).

Paraná na COP

A Itaipu Binacional terá participação ativa na COP30 com investimentos de R$ 1,3 bilhão em obras de infraestrutura, manejo de resíduos e bioeconomia, além da apresentação de projetos de sustentabilidade. Já o Governo do Paraná tem articulado eventos preparatórios regionais, como o promovido pelos Portos do Paraná, voltado a debater práticas sustentáveis e alinhar o setor às metas globais de descarbonização.

COP 30

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) será realizada em Belém (PA), entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, com duração de 12 dias. O evento reunirá líderes mundiais para debater políticas de enfrentamento à crise climática, metas de redução de emissões de gases de efeito estufa e estratégias de transição energética sustentável, com foco especial na Amazônia como eixo central das discussões ambientais globais.

Casa Fácil Paraná

O radialista Jotape destacou o investimento do Governo do Paraná em habitação por meio do programa Casa Fácil Paraná. Em Maringá, foi inaugurado o Residencial Terra de Santa Cruz, que recebeu R$ 5,4 milhões para subsidiar a entrada do financiamento de 295 famílias. O programa já garantiu na cidade a entrega de 2.295 moradias e tem 3.843 unidades em construção, somando R$ 53,6 milhões em subsídios estaduais. No total, os empreendimentos habitacionais representam R$ 1,5 bilhão em investimentos públicos e privados.

Desafio Copel

A Copel anunciou os vencedores do Desafio Copel de Inovação 2025, maior iniciativa de inovação aberta do Paraná. O Grupo G85 conquistou o 1º lugar com uma plataforma de leilão reverso de créditos de ICMS, que pode gerar economia de R$ 108 milhões em cinco anos. O grupo recebeu R$ 250 mil em ações da companhia. Ao todo, o desafio mobilizou 333 colaboradores e 135 parceiros externos em busca de soluções para eficiência e sustentabilidade.

Conscientização tributária

Estão abertas as inscrições para a VI Semana de Conscientização Tributária e o XXVI Seminário Paranaense de Educação Fiscal, com o tema “Reforma Tributária: que diferença faz pra você?”. O evento será realizado de 27 a 31 de outubro, em formato híbrido, com atividades presenciais e online. A participação é gratuita, aberta ao público, com certificado aos inscritos no site oficial da Semana Tributária.

Votação popular

Está aberta a votação popular do Prêmio Espírito Público 2025, que reconhece servidores e projetos inovadores da administração pública. O Paraná é finalista com o programa Conectividade Rural, da Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (Seia). A votação segue até 10 de novembro no site votacao.premioespiritopublico.org.br. O resultado será divulgado em 27 de novembro, em cerimônia em Brasília.

Inovação

O Governo do Paraná vai investir R$ 30 milhões em uma nova chamada pública para execução do plano Separtec 2025/2026, fortalecendo os ecossistemas regionais de inovação. O anúncio foi feito durante a 35ª Conferência da Anprotec, em Foz do Iguaçu, que discute estratégias para internacionalização e cooperação tecnológica. O edital será publicado até o início de 2026 e executado por fundações de apoio ligadas às universidades.

Licença ambiental

A Justiça Federal homologou o acordo entre o Governo do Paraná, o ICMBio e o MPF que reconhece a validade da licença ambiental emitida pelo Instituto Água e Terra (IAT) para a construção da Ponte de Guaratuba. A decisão, mediada pelo TRF4, encerra as ações judiciais que questionavam o licenciamento e garante a continuidade das obras. O ICMBio terá até dez dias úteis para emitir a autorização definitiva.

Ponte de Guaratuba

Com 73% das obras concluídas, a Ponte de Guaratuba avança rumo à entrega prevista para abril de 2026. O empreendimento, de R$ 400 milhões, terá quatro faixas de tráfego, ciclovia e passagens de fauna para proteção de animais silvestres. Além de integrar o Litoral do Paraná, a ponte trará ganhos ambientais ao reduzir ruídos e emissões provocadas pelo ferry-boat.

Fim da violência

O Governo do Paraná realiza nesta semana a Jornada de Cooperação pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, em parceria com o Sistema Ocepar, a ABNT e o Instituto Nós Por Elas. A abertura ocorreu em Guarapuava, e os próximos encontros serão em Ubiratã e Cascavel. A iniciativa busca engajar o setor cooperativista no combate à violência e incentivar empresas a obterem certificação ABNT por boas práticas de prevenção e acolhimento.