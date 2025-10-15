Jogadora de Wenceslau Braz realiza sonho de infância com convocação para a Seleção Brasileira de Fut7

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Tainá Gabriely Norberto está prestes a dar um dos passos mais importantes de sua carreira no esporte e realizar um de seus sonhos mais audaciosos. Natural de Jacarezinho e moradora de Wenceslau Braz, a jovem de 17 anos foi convocada para representar a Seleção Brasileira Feminina de Fut 7 na Copa das Confederações – uma das competições mais prestigiadas da modalidade, que reúne as melhores jogadoras de cada país.

Mais conhecida na região como Tainazinha, ela começou sua jornada quando ainda era uma criança, jogando futsal ao lado de um grupo de meninos em Wenceslau Braz. No começo, era apenas uma brincadeira, inspirada na vida do pai que é jogador amador, mas ao longo dos anos, se tornou um desejo inabalável por balançar as redes e ser ovacionada por torcidas vibrando pelo seu nome.

“Desde pequena, meu pai sempre foi a minha maior inspiração. Ele sempre me incentivou muito. Meu pai sempre comprava uniformes para mim, me dava bolas e sempre que ia jogar, me levava junto. E eu cresci nesse ambiente, vendo ele jogar e pegando amor por tudo aquilo”, contou Tainazinha em uma entrevista exclusiva com a reportagem da Folha.

Ela também contou que depois de algum tempo jogando apenas por diversão, o futsal entrou de vez em sua vida. “No começo, era só por diversão, mas com o tempo fui entendendo que era isso que eu queria pra minha vida. O futsal sempre me fez sentir bem e feliz, e foi assim que tudo começou”, lembrou a atleta.

Seus primeiros passos foram na Wenceslau Braz Futsal Feminino (WBFF) equipe pela qual conquistou, em 2022, o título de campeã paranaense sub-15. “Foi uma conquista muito marcante para mim”, lembrou a atleta. No ano seguinte, foi para Chopinzinho, no sudoeste do estado, onde passou a integrar o projeto da Associação Chopinzinhense de Esporte e Futsal (ACEF), onde permanece até hoje.

“Já faz três anos que estou no projeto em Chopinzinho. Nesse tempo, tive a oportunidade de disputar grandes competições como a Taça Brasil Sub-17, o Campeonato Paranaense e também o Brasileiro Escolar, que participei três vezes. Todas essas experiências foram muito importantes para o meu desenvolvimento como atleta”, enfatizou.

Depois de seis anos de dedicação no esporte, um dos seus maiores sonhos está sendo realizado. Na última semana, Tainá recebeu a notícia de que está entre as jogadoras convocadas para defender a Seleção Brasileira Feminina de Fut 7 na Copa das Confederações, uma convocação que representa todo o seu esforço e dedicação.

"Essa conquista não é só minha, é de todos que fazem parte da minha trajetória”

Esta será a primeira vez que Tainá vestirá a camisa da Seleção e defenderá com orgulho as cores verde e amarelo que todo jogador e jogadora desejam um dia defender. Para ela, a convocação foi motivo de muita emoção e alegria, um resultado de anos de treinamento e busca pelo melhor resultado.

“É uma sensação muito especial, de verdade. Sempre sonhei com esse momento e, quando a convocação chegou, passou um filme na minha cabeça. Cada treino, cada dificuldade, cada dia que pensei em desistir… tudo valeu a pena. Eu sou muito grata a Deus, à minha família e principalmente aos professores que sempre acreditaram em mim”, contou emocionada.

Segundo a atleta, essa conquista não é apenas dela, mas de todos que estiveram ao seu lado durante a caminhada. Em especial, ela faz questão de lembrar os momentos vividos tanto em Wenceslau Braz quanto em Chopinzinho, onde encontrou apoio e incentivo para seguir no esporte.

“Essa convocação representa tudo o que vivi até aqui. Tive pessoas incríveis ao meu lado que me incentivaram, me ensinaram e nunca me deixaram desistir dos meus sonhos. Essa conquista não é só minha, é de todos que fazem parte da minha trajetória”, concluiu.