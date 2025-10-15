11°C 26°C
Carro capota na PR092 e deixa duas pessoas feridas em Wenceslau Braz

Acidente aconteceu no perímetro urbano da rodovia próximo a empresa Engeluz

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
15/10/2025 às 11h37
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Um acidente de trânsito registrado na manhã da última segunda-feira (13) deixou duas pessoas feridas após o carro em que elas estavam capotar na rodovia PR092. A situação foi registrada no trecho da rodovia que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 11h00 e envolveu um automóvel VW Gol com placas de Wenceslau Braz. Conforme os dados colhidos no local, o veículo seguia sentido Siqueira Campos quando o condutor perdeu o controle da direção e capotou as margens da rodovia parando na Av. Aguinaldo Pereila Lima, próximo a empresa Engeluz.

No veículo estavam dois homens de 31 e 28 anos. Ambos tiveram ferimento sendo socorridos e encaminhados ao hospital de Caridade São Sebastião, em Wenceslau Braz, para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.

