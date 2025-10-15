GIRO PARANÁ

11°C 26°C
Coluna ADI-PR desta quarta-feira (15)

Por: DAVI MARTINS Fonte: ADI-PR
15/10/2025 às 09h32
O Fórum Empresas com Refugiados, iniciativa do ACNUR e do Pacto Global da ONU, lançou nesta semana o Hub Paraná, em parceria com o Sesi. Foto: Divulgação

Hub Paraná

O Fórum Empresas com Refugiados, iniciativa do ACNUR e do Pacto Global da ONU, lançou nesta semana o Hub Paraná, em parceria com o Sesi. O Estado foi escolhido por seu histórico acolhimento e pela forte atuação empresarial, com mais de 100 mil migrantes e refugiados e 144 indústrias já engajadas no programa Indústria Acolhedora. O Hub vai reunir empresas dos setores industrial, comercial e de serviços em ações de empregabilidade, diversidade e sustentabilidade alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

BUD

O Bonde Urbano Digital (BUD) deve começar a circular em novembro, ligando os terminais de Pinhais e São Roque, em Piraquara, num trajeto de 10 quilômetros. Fabricado na China, o veículo opera sobre o asfalto com “trilhos virtuais” guiados por sensores de alta precisão. O novo modal, com capacidade para 280 passageiros, já desperta interesse de outros estados e promete revolucionar o transporte metropolitano paranaense.

Frota de ônibus

Com 22 ônibus elétricos em operação nas cidades de Curitiba, Cascavel e Maringá, o Paraná amplia sua presença no cenário nacional da mobilidade sustentável. A capital lidera o movimento de descarbonização e deve adquirir 450 novos veículos até 2030, com investimentos bilionários aprovados pela Câmara Municipal. A meta é tornar Curitiba referência em transporte público limpo e eficiente até 2050.

Poupatempo Paraná

Após a inauguração da primeira unidade em Curitiba, o Governo do Estado anunciou as datas de funcionamento das novas unidades do Poupatempo Paraná: Londrina inicia as atividades em 31 de outubro e Ponta Grossa em 4 de novembro. Os espaços oferecerão mais de 100 serviços estaduais, como emissão de documentos, atendimentos do Detran-PR e consultas de emprego. Até a abertura oficial, o atendimento será presencial e sem agendamento.

Poupatempo Paraná II

O Governo do Paraná prevê a implantação de 20 unidades do Poupatempo até março de 2026, com capacidade de atender cerca de 7 milhões de pessoas por ano. Além da unidade em operação em Curitiba, novos espaços serão abertos em novembro em Maringá, Umuarama, Cascavel, Foz do Iguaçu, Araucária e no bairro Pinheirinho. O investimento total é de R$ 871,3 milhões, com economia estimada em mais de R$ 2 bilhões ao Estado.

Patrimônio paleontológico

A pavimentação da PR-364, entre Irati e São Mateus do Sul, foi paralisada após a descoberta de fósseis de animais mais antigos que os dinossauros, como o Mesosaurus brasiliensis, de cerca de 280 milhões de anos. O DER-PR estuda alternativas para retomar os trabalhos sem comprometer o patrimônio paleontológico. A suspensão atende a uma recomendação do Ministério Público Federal.

Novos radares

Doze novos radares começaram a multar motoristas por excesso de velocidade nesta segunda-feira (13) nas PRs 092, 151 e 407, sob concessão da EPR Litoral Pioneiro. Os equipamentos estão instalados principalmente na região dos Campos Gerais, em Carambeí, Castro, Piraí do Sul e Arapoti, além do Norte Pioneiro, em Siqueira Campos, e no Litoral, em Paranaguá.

Novos radares II

Na PR-092, os radares estão em Arapoti e Siqueira Campos; na PR-151, em Carambeí, Castro, Piraí do Sul e na divisa entre Jaguariaíva e Sengés; e na PR-407, em Paranaguá. A EPR Litoral Pioneiro reforçou a sinalização das vias e destacou que os equipamentos foram instalados após estudos técnicos aprovados pelos órgãos competentes.

Previsão do tempo

Após o feriado chuvoso de 12 de outubro, o tempo se manteve estável até esta quarta-feira (15), com manhãs frias e tardes mais quentes em boa parte do Estado. A partir de quinta-feira (16), novas instabilidades voltam a atingir o Paraná, com previsão de chuvas e temporais isolados, especialmente nas regiões Oeste e Sul. O Simepar alerta que as condições se intensificam na sexta (17) e sábado (18), quando os temporais poderão ser mais abrangentes.

Emprego

O Paraná registra uma das menores taxas de desocupação do país, com 3,8% no segundo trimestre de 2025, segundo a PNAD Contínua do IBGE. Dos 22 municípios com mais de 100 mil habitantes, 19 têm desemprego abaixo de 5%, enquanto a média nacional é de 5,8%. Apucarana lidera com apenas 2,6%, seguida por Toledo (2,7%) e Cascavel (2,9%), confirmando o bom momento do mercado de trabalho no Estado.

Pix automático

Desde segunda (13), o Pix automático tornou-se obrigatório, iniciando a substituição do débito automático e de boletos nos pagamentos recorrentes. O cliente autoriza uma única vez e os débitos passam a ocorrer automaticamente, atendendo empresas e MEIs. Segundo o Banco Central, a modalidade pode alcançar até 60 milhões de brasileiros, ampliando a inclusão e simplificando cobranças. Bancos adotam checagens de segurança para adesão de empresas; o usuário pode ajustar ou cancelar autorizações a qualquer momento.

