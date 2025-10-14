12°C 28°C
Jaguariaíva, PR
Jaguariaíva realiza confraternização do Dia das Crianças

Evento foi destinado ao público infantil atendido pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, com participação das turmas dos projetos Curumim e Primavera

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
14/10/2025 às 11h28
Foto: Divulgação.

JAGUARIAÍVA - A Prefeitura Municipal de Jaguariaíva, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDESMF), promoveu nesta segunda-feira (13) uma confraternização especial em comemoração ao Dia das Crianças. O evento foi destinado ao público infantil atendido pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, com participação das turmas dos projetos Curumim e Primavera.

A atividade aconteceu no Centro de Convivência do Primavera, espaço que recebeu a criançada para uma manhã repleta de diversão e interação. Entre as atrações, estavam brinquedos infláveis, pula-pula e diversas brincadeiras, proporcionando momentos de lazer e entretenimento acompanhados pelos monitores sociais responsáveis pelo acompanhamento dos participantes.

O evento teve como objetivo promover integração e fortalecer os vínculos sociais entre as crianças atendidas pelos serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social, incentivando a participação em atividades coletivas em ambiente seguro e acolhedor. A programação também buscou estimular a convivência, o respeito e a colaboração entre os pequenos, valorizando o aspecto lúdico e educativo das atividades propostas.

Segundo a SEDESMF, ações como essa fazem parte de uma série de iniciativas voltadas ao público infantil, com foco no bem-estar, na socialização e na ampliação de experiências que contribuam para o desenvolvimento integral das crianças atendidas pelos programas de convivência. Os serviços Curumim e Primavera são destinados a oferecer acompanhamento socioeducativo, apoio psicossocial e oportunidades de lazer, reforçando a importância do atendimento especializado no cotidiano das crianças da cidade.

A confraternização do Dia das Crianças em Jaguariaíva contou com a participação de dezenas de crianças, que aproveitaram a programação lúdica e interativa organizada pela Prefeitura, e marcou mais uma ação voltada ao fortalecimento de vínculos, socialização e diversão no município.

