GIRO PARANÁ

Espaços urbanos

O Paraná está entre os 20 territórios selecionados pelo Instituto Motiva para receber ações que promovem espaços urbanos mais sustentáveis e inclusivos. A iniciativa é inspirada no conceito de cidade de 15 minutos, idealizado pelo urbanista Carlos Moreno, da Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que defende o acesso a serviços essenciais próximos às moradias. O projeto visa melhorar a qualidade de vida, reduzir desigualdades e orientar políticas públicas de urbanismo social.

Produção industrial

A produção industrial do Paraná cresceu 4,2% em agosto em relação a julho, o terceiro melhor resultado do país, segundo o IBGE. O desempenho ficou atrás apenas do Pará (5,4%) e da Bahia (4,9%), superando amplamente a média nacional de 0,8%. O avanço confirma o bom momento da indústria paranaense, que mantém ritmo acima do observado em outras regiões do Brasil.

Ano letivo 2026

Encerram nesta quarta-feira (15) duas etapas essenciais do processo de matrículas para o ano letivo de 2026 na rede pública estadual do Paraná: a rematrícula dos estudantes que permanecem na mesma escola e as inscrições no Processo Classificatório da Educação Profissional e dos cursos subsequentes. Os procedimentos devem ser realizados pela Área do Aluno, acessada com CPF e celular cadastrados. Segundo o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, o cumprimento do prazo é fundamental para garantir a organização do próximo ano letivo e o planejamento das turmas.

Aprovação

O governador Ratinho Júnior (PSD) atingiu 79,7% de aprovação, segundo levantamento da Ágili Pesquisas e Marketing divulgado nesta segunda-feira (13). Apenas 16,5% dos entrevistados desaprovam a gestão. O levantamento ouviu 1.509 eleitores entre 3 e 10 de outubro, com margem de erro de 3 pontos percentuais e 95% de confiança. A aprovação é majoritária em todas as faixas etárias e níveis de escolaridade, chegando a 83,2% entre eleitores de 35 a 44 anos.

Desenvolvimento nacional

Durante encontro com prefeitos, o governador Ratinho Júnior destacou que o desenvolvimento nacional começa nos municípios. “O grande problema do Brasil não é dinheiro, é ser um país travado. Precisamos destravar o Brasil ajudando os prefeitos a resolver os problemas das cidades”, afirmou. Ele ressaltou que o Paraná tem mostrado esse caminho, trabalhando em parceria com as prefeituras para melhorar a qualidade de vida da população.

Guarda de Curitiba

O prefeito Eduardo Pimentel anunciou o lançamento do edital do concurso público para a Guarda Municipal de Curitiba, com 100 vagas imediatas e expectativa de nomear até 400 novos guardas até 2028. As inscrições estarão abertas de 27 de outubro a 24 de novembro, e a prova será aplicada em 18 de janeiro de 2026. A remuneração inicial é de R$ 4.006,71, após o curso de formação técnico-profissional.

Integra Paraná

O Governo do Paraná lançou o Integra Paraná, programa que vai disponibilizar o sistema eProtocolo para todas as prefeituras do Estado, ampliando a transparência e a eficiência na administração pública. Desenvolvido pela Celepar e gerido pela Secretaria da Administração e da Previdência, o sistema já conta com mais de 465 mil usuários e 8 milhões de processos digitais. “A iniciativa fortalece a parceria entre Estado e municípios, aproximando a gestão pública da tecnologia e inovação”, disse Luizão.

Segurança alimentar

Com 84,7% dos domicílios em segurança alimentar, o Paraná figura entre os estados com melhor acesso à alimentação, segundo o IBGE. A taxa de insegurança caiu para 15,3%, retirando 107 mil pessoas dessa condição em um ano. Programas como Comida Boa e Mais Merenda contribuíram para o resultado positivo e para o fortalecimento da agricultura familiar.

Painel interativo

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná lançou o painel interativo PPA e Índice de Maturidade, que reúne dados sobre os Planos Plurianuais dos 399 municípios paranaenses. Desenvolvida em Power BI, a ferramenta está disponível no Portal Informação para Todos (PIT) do TCE-PR. O lançamento foi transmitido ao vivo pelo canal da Escola de Gestão Pública no YouTube, com pico de 320 participantes.

Endividamento

O Paraná manteve 85,6% das famílias endividadas em setembro, praticamente igual a agosto (85,7%), mas com forte queda frente a 2024 (90,7%). A inadimplência recuou para 12,1%, ante 15,1% no ano anterior. O estado subiu posições no ranking nacional, ocupando agora o 11º lugar entre os mais endividados e o 26º entre os mais inadimplentes.

Cartão de crédito

O cartão de crédito concentra 95,1% das dívidas dos paranaenses, seguido por financiamento de veículos (7,1%), imobiliário (5,5%) e carnês (4%). Entre famílias com renda de até dez salários mínimos, o endividamento chega a 85,9%, com inadimplência levemente superior à das faixas mais altas (12,3% contra 11,3%).